Il Def e la dannazione del Fiscal Compact

(Di lunedì 12 marzo 2018) E' ancora attuale il Def, con tutto la sua complessa architettura parlamentare? Dipende. In tempi normali, con un Governo già costituito, rappresenta un vincolo liberamente assunto dalla maggioranza. Descrive il perimetro delle cose possibili ed i suoi possibili riflessi di natura economica e finanziaria. Fissa le coordinate legislative per l'anno in corso, ma, soprattutto, per quello successivo. Nel primo caso è destinato ad incidere sul bilancio di assestamento – generalmente prima dell'estate – nel secondo caso rappresenta una prima base per la successiva legge di stabilità di fine anno.Per carità: nulla di immutabile. A settembre, infatti, sulla scorta dei diversi andamenti – congiuntura ed effettivo andamento delle entrate e delle uscite dello Stato – si tirano le somme e si vede se le più lontane previsioni sono state ...