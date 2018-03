Il cantante Albano Carrisi festeggia 53 anni di carriera

Blastingnews

: @jaxofficial & Albano Carrisi. Quando un ritornello spacca, spacca...poi se lo canta #Albano... #Intro ????????????????… - Trimani1977 : @jaxofficial & Albano Carrisi. Quando un ritornello spacca, spacca...poi se lo canta #Albano... #Intro ????????????????… - RitaGaudente : “Albano a #TheVoice almeno un cantante vero...” “Perché zia che canzoni canta Albano?” Sguardo di terrore fra me e… - Albarotto : Albano si è detto stanco dei gossip che continuano a parlare della sua vita. Albano torna a dire la sua e lo fa nel… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Ilun traguardo importante: i suoi 53di, caratterizzati da successi determinanti nella sua vita lavorativa. Daglisettanta le canzoni delpugliese sono state tradotte in lingua straniera: il suo esordio è avvenuto in un programma del presentatore Pippo Baudo. Poi è nata la storia con Romina Power, con cui è stato protagonista di alcune pellicole cinematografiche che sono state il preludio all'inizio della loro storia. Uno dei brani più celebri disi intitola Nel Sole che nel 1969 ha dato vita ad una lunga, capace di portarlo ad esibirsi in teatri importanti. Ha instaurato un grande legame con la Russia, in cui in ogni anno va a cantare le sue canzoni; a Sanremoha ottenuto la notorietà e nel 2016 è stato protagonista sul palco dell'Ariston. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti il ...