: Il Bangladesh e l’emergenza acqua alta #pcexpander #cybernews - pcexpander : Il Bangladesh e l’emergenza acqua alta #pcexpander #cybernews - micheleiurillo : Il Bangladesh e l’emergenza acqua alta - 1970Germano : RT @moas_it: Come si fa a proteggere oltre un milione di #rifugiati #Rohingya da cicloni e monsoni? Nel #podcast di oggi, parliamo della si… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Entro il secolo il livello dell’sulle coste delsalirà da 40 centimetri al metro e mezzo. Situazioni di improvviso innalzamento delle acque a causa di tempeste e maree, oggi piuttosto rare, si manifesteranno dalle tre alle 15 volte l’anno. Fenomeni che metterebbero la popolazione in ginocchio. Come si sta preparando il paese a queste emergenze? È il caso di costruire delle barriere oppure è meglio lasciare che l’entri e organizzarsi di conseguenza? È questo l’argomento di un lungo approfondimento apparso in questi giorni sulla rivista Science. Nel video che vi presentiamo, la situazione raccontata dai protagonisti. (Science) IlWired.