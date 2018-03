Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite

Campione di aggiornamento il Huawei P8 Lite 2017 già con firmware B197 di marzo : altre novità in arrivo? : Non conosce riposo l'attività di supporto software per il Huawei P8 Lite 2017 che sta continuando a ricevere aggiornamenti su aggiornamenti ed in particolare l'ultimo appena segnalato in rete è il B197 che pone il device un passo avanti a tutti per la patch di sicurezza Google del mese corrente: un record davvero strabiliante per uno smartphone dal prezzo estremamente contenuto, soprattutto ora, a più di un anno dal suo lancio ...

Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018 : ecco le novità : Huawei P Smart in Italia sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento firmware: ecco le principali novità del nuovo software.Segnaliamo a tutti i possessori italiani del nuovo Huawei P Smart, che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018: ecco le novità del nuovo firmwarePiù nello specifico si tratta del firmware seriale FIG-LX1 8.0.0.128(C432), ...

Cinque presupposti dai quali partire su Huawei P20 Pro l’8 marzo : andiamo oltre il prezzo : Ci sono alcuni importanti presupposti dai quali partire oggi 8 marzo nell'immaginare cosa toccheremo con mano in seguito alla presentazione del cosiddetto Huawei P20 Pro. quali sono le novità emerse fino a questo momento? Tantissimi discorsi vertono sul prezzo e, come abbiamo riportato pochi giorni fa, la cifra iniziale per il top di gamma in questione dovrebbe aggirarsi attorno alla considerevole cifra di 899 euro. Premesso questo, ci sono ...

Spunta l’elenco degli smartphone Huawei e Honor pronti a ricevere l’aggiornamento di marzo : Stiamo vivendo una fase storica nel mondo degli smartphone Android in cui si parla costantemente della presunta compatibilità dei device con l'aggiornamento Oreo, dimenticandoci che brand come Huawei e Honor siano costantemente impegnati ad assicurare al proprio pubblico patch mensili per migliorare l'esperienza di utilizzo di specifici modelli. Emblematico il caso emerso oggi 7 marzo con modelli come Huawei P10 Lite, P9 Plus, P9, P9 Lite, P8 ...

Ufficiale il primissimo volantino MediaWorld di marzo : Huawei P10 Lite e iPhone a prezzo rateale : Torna ad essere caldo in queste ore il volantino MediaWorld. Dopo le notizie trapelate a febbraio in merito ad una campagna che ha fatto parlare abbastanza di sé, infatti, oggi 7 marzo è stata praticamente ufficializzata una nuova serie di offerte che potrebbe spingere il pubblico ad acquistare ad esempio un Huawei P10 Lite o un iPhone 8. Cerchiamo dunque di studiare meglio le promozioni disponibili, per comprendere quanto siano effettivamente ...

Huawei P8 Lite 2017 : in arrivo Android 8.0 Oreo a metà marzo per i brand TIM : L'aggiornamento per Huawei P8 Lite 2017 ad Android 8.0 Oreo è molto vicino: secondo TIM il roll out partirà a metà del mese di marzo; ecco tutti i dettagli. L'articolo Huawei P8 Lite 2017: in arrivo Android 8.0 Oreo a metà marzo per i brand TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P9 Lite No Brand si aggiorna con un nuovo firmware a inizio marzo 2018 : Primi feedback in Italia che l’Huawei P9 Lite No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a inizio marzo 2018: i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Lite No Brand, ovvero non acquistato tramite operatori telefonici, che da qualche ora l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware a marzo 2018: ecco i dettagliPiù nello ...

Smartphone Android in offerta oggi 5 marzo : LG V30 - Nokia 8 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 marzo su store online sono: LG V30, Nokia 8, Huawei P10, HTC U11 Life, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 marzo: LG V30, Nokia 8, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il giorno di Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : aggiornamento in prima distribuzione il 1 marzo : Tutti i possessori di Huawei P10 e P10 Plus ne saranno felicissimi: l'aggiornamento Oreo nella sua versione definitiva ha iniziato la sua distribuzione in Europa e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere anche i primi esemplari italiani. Non parliamo di un nuovo firmware beta del programma di sperimentazione a cui tutte e due i device sono iscritti ma del pacchetto software Android 8.0 definitivo, atteso da tempo oramai. I firmware in ...

Top offerte volantino Unieuro su Huawei : P8 Lite 2017 - P Smart e Mate 10 Pro a prezzo invitante fino al 22 marzo : Le offerte del volantino Unieuro puntano al prezzo di Huawei P8 Lite 2017, P Smart e Mate 10 Pro. Il tris d'assi del produttore cinese è in promozione presso la catena di elettronica a partire da domani 1 marzo e quasi per tutto il mese, più esattamente fino al giorno 22. A quali condizioni è possibile ottenere i tre device nei negozi fisici della nota catena di elettronica? Partiamo dal prezzo del Huawei P8 Lite 2017, un vero best seller ...

Ufficiale : Presentazione Huawei P20 Il 27 marzo! : Non ci sono più dubbi: Huawei P20 sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. Prezzo, caratteristiche e scheda tecnica di Huawei P20 Huawei P20 E’ tutto pronto per la Presentazione Ufficiale di Huawei P20, il nuovo smartphone top di gamma di Huawei che sarà lanciato tra circa 2 mesi sul mercato. In base alla serie di inviti inviati nella serata di […]