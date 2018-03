Il 20 marzo a Roma il Patto Federativo a tutela degli anziani

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 città italiane ...

Roma : domani 13 marzo la conferenza “Attualità in uro-oncologia” : Si parlerà di “Attualità in uro-oncologia” alla conferenza di domani, martedì 13 marzo, che si terrà alle ore 18, presso la sede dell’Accademia Lancisiana in Borgo S. Spirito 3, Roma. Una conferenza a due voci a cui interverranno la professoressa Cora Sternberg, Direttore UOC Oncologia, Az. Ospedaliera San Camillo-Forlanini con una relazione su “Nuovi orizzonti del carcinoma prostatico avanzato” e il professor Vito ...

La fine dell’assedio di Roma il 12 marzo 538 : Era il 12 marzo 538 quando finì l’assedio di Roma che vide contrapporsi i bizantini agli ostrogoti. Durò un intero anno la guerra che mise in evidenza le grandi doti del generale Belisario, capace di sconfiggere gli avversari nonostante l’inferiorità numerica dei soldati a disposizione. Oltre trentamila gli ostrogoti giunti alle porte di Roma per […] L'articolo La fine dell’assedio di Roma il 12 marzo 538 proviene da ...

Roma. Il 15 marzo appuntamento con i musei da toccare : musei da toccare, progetto di accessibilità e fruizione dell’arte per visitatori con disabilità nei musei comunali di Roma, propone anche

Emilia Romagna Prorogata Allerta Arancione Rischio Idraulico 12 marzo 2018 : L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per piene dei fiumi le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FE, RN, FC, per frane e piene di corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, […]

Eventi a Roma – Domenica 11 marzo 2018 : Eventi a Roma – Domenica 11 Marzo 2018 Nel sottosuolo con Dostoevskij al Teatro Belli, PiazzaSant’Apollonia 11 oggi ore 17.30, tel. 899.884468. “Il topo del sottosuolo”,... L'articolo Eventi a Roma – Domenica 11 Marzo 2018 proviene da Roma Daily News.

Allerta Meteo per Domenica 11 marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Emilia Romagna Allerta Arancione Rischio Idraulico 11 marzo 2018 : La giornata di Domenica porterà con se forti rovesci sulla nostra penisola in particolare al Nord e al Centro tirrenico. Vedi di Più L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per piene dei fiumi le province di PC, PR, RE, MO, […]

Damiano Carrara e Cake Star a Verona : forse la romantica città aiuterà Katia Follesa? Anticipazioni 9 marzo : Una nuova serata in compagnia di Damiano Carrara e Cake Star che torna in onda oggi, 9 marzo, con una delle ultime puntate di questa prima edizione. Katia Follesa sarà ancora al fianco del pasticcere per andare alla ricerca dei migliori dolci della Penisola e, in particolare, nella puntata di questa sera, della romantica Verona. Chi segue il programma sa bene che l'attrice comica si finge innamorata di Damiano Carrara e cerca in tutti i modi ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Roma : finti incidenti per truffa assicurazioni - medici arrestati (9 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roma, medici arrestati organizzavano finti incidenti per truffare le assicurazioni. 20 arresti e 207 indagati, le simulazioni (9 marzo 2018).(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Cosa fare a Roma nel weekend del 10 e 11 marzo : Photo Ark " Meraviglie del mondo animale L'Auditorium Parco della Musica e National Geographic ospita Photo Ark " Meraviglie del mondo animale , una grande mostra fotografica di Joel Sartore curata ...

