Il 14 marzo il “Pi Greco Day” | il re dei numeri | una storia millenaria e un futuro

(Di lunedì 12 marzo 2018) Al Pi, che esprime il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, dobbiamo molto: ha una, e continua ad essere protagonista della nostra vita quotidiana. Come noto verrà celebrato in tutto il mondo il 14(in forma di data 3/14 appunto), in coincidenza anche con il compleanno di Einstein. “Il Pirientra in moltissime leggi della fisica e della matematica e ha innumerevoli applicazioni pratiche: e’ fondamentale per calcolare le orbite dei satelliti, per prevedere l’andamento dei mercati finanziari e per studiare le onde elettromagnetiche con cui comunicano gli smartphone“, spiega Anna Maria Paganoni, docente di statistica al Politecnico di Milano. L'articolo Il 14il “PiDay”: il re dei, unae uncruciale sembra essere il primo su Meteo Web.