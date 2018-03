Ignazio Moser posta una foto sexy | il commento di Cecilia è bollente

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio Moser / Ospiti a Guess My Age : le dichiarazioni sui progetti futuri : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER sono stati Ospiti della Special Edition di Guess My Age, nella quale hanno parlato del loro rapporto e dei progetti per il futuro.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:52:00 GMT)

Ignazio Moser piccante mostra gli addominali : la reazione di Cecilia : Ignazio Moser sventola i suoi addominali marmorei: la reazione di Cecilia Rodriguez Ignazio Moser si diverte e soprattutto fa divertire le sue tante fan. Infatti, da quando è uscito dal Grande Fratello Vip, l’aitante trentino non perde occasione di rallegrare le sue seguaci postando qua e là delle foto social dall’alto grado di appetibilità femminile. […] L'articolo Ignazio Moser piccante mostra gli addominali: la reazione di ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ Matrimonio in Argentina entro l'anno? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: i due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip starebbero progettando in gran segreto il loro Matrimonio. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:00:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in segreto in Argentina : Cecilia e Ignazio si sposano: matrimonio segreto in Argentina Altro che ritorno di fiamma con Francesco Monte, Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser! Tanto da progettare in gran segreto il loro matrimonio, che potrebbe essere celebrato prima della fine del 2018. A lanciare lo scoop è il settimanale Vero, che ha raccolto […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in segreto in Argentina proviene da ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - convivenza felice e passeggiata col cane Aspirina che lascia il "ricordino" : MILANO ? Si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, che Leggo.it ha seguito puntualmente, e ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convivono felicemente. La...

'Con Cecilia? Una nuova prima volta' : parla Ignazio Moser : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia che qualche mese fa ha fatto discutere varie trasmissioni televisive e molte fonti di gossip presenti sul web. Sebbene si stia vociferando un possibile riavvicinamento tra la modella argentina e il suo ex compagno, Francesco Monte, la relazione tra Cecilia e Ignazio è pronta ad avventarsi in una grande svolta: a parlare è l'ex concorrente del Grande Fratello ...

Ignazio Moser presto papà? La nuova rivelazione sulla Rodriguez : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sognano di diventare genitori Se dopo la fine del Grande Fratello Vip sentivate la mancanza di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, niente paura! La coppia più discussa, e chiacchierata, negli ultimi tempi è tornata a far parlare di sé. O meglio: lo sportivo ha rivelato alcune succulente informazioni durante un’ospitata a Raccontami, il web show condotto da Elenoire Casalegno. Il figlio di Francesco Moser ...

Ignazio Moser a Raccontami : “Cecilia Rodriguez mi ha cambiato la vita” : Raccontami con Elenoire Casalegno: l’intervista a Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip In barba a tutte le malelingue che sussurrano di un riavvicinamento tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, continua a gonfie vele la storia d’amore tra la sorella di Belen e Ignazio Moser. Il figlio di Francesco Moser ha parlato di questo fantastico […] L'articolo Ignazio Moser a Raccontami: “Cecilia Rodriguez mi ha cambiato la ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati : “San Valentino a casa ordinando il cibo…” : Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser ed esclude un ritorno di fiamma con l’ex Francesco Monte. Cecilia Rodriguez non tornerà con Francesco Monte L’attuale fidanzato, intervistato da Oggi, afferma che “non direbbe di no a priori a un’amicizia tra Cecilia e Monte, anche se gli sembrerebbe una cosa strana”. Cecilia è meno […] L'articolo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più ...

“Certo che ho visto Francesco!”. Cecilia Rodriguez confessa. Dopo le continue allusioni e gli avvistamenti sospetti - la sorellina di Belen è chiara e lapidaria sulla sua storia con Ignazio Moser : Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il triangolo Francesco Monte-Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Con la fine del Grande Fratello Vip tutti pensavamo che la questione fosse terminata. E invece no. Come i peperoni, l’insalata di rinforzo, o una sbornia all’alba del giorno Dopo i tre ‘moschettieri’ stanno ancora là a far parlare di loro. Certo l’ex tronista con la questione del ‘canna-gate’ ci si è messo di buzzo buono e alla fine non ...

Cecilia Rodriguez torna con Francesco Monte? Ecco cosa risponde la fidanzata di Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte (suo ex) così come Ignazio Moser (attuale fidanzato dell’argentina) in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 22 febbraio. Cecilia Rodriguez parla dell’ex Francesco Monte “Ma che cosa pensano, che io sia una che prende in giro il pubblico? Io, quando faccio una scelta, e ho scelto […] L'articolo Cecilia Rodriguez torna con Francesco Monte? Ecco ...

“Va contenuta”. Detto Fatto - arriva Ignazio Moser e il pubblico esulta. Ma - appena si parla di Cecilia Rodriguez (che non è con il suo fidanzato) - Caterina Balivo si ritrae. Che succede? Probabilmente è arrivato il messaggio sbagliato. Ahia : L’esperienza del Grande Fratello Vip è stata totalizzante per Ignazio Moser. All’interno della casa Ignazio ha trovato l’amore: tra lui e Cecilia è scoccata la scintilla e lei, pur tra mille dubbi e sofferenze, ha deciso di lasciare Francesco Monte con il quale era fidanzata da 4 anni. Solo dopo averlo lasciato – durante la diretta – si è sentita libera di potersi godere il suo amore con Ignazio. Poi è successo di tutto, per esempio vi ricordate ...

Ignazio Moser - DETTO FATTO/ Video - lo spogliarello del fidanzato di Cecilia Rodriguez : IGNAZIO MOSER ospite di DETTO FATTO con Caterina Balivo; l'ex ciclista parla di Cecilia Rodriguez, del Grande Fratello Vip e della possibilità di mettere su famiglia con la fidanzata.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 01:17:00 GMT)

Ignazio Moser - Detto Fatto / La sorpresa di Cecilia Rodriguez e la domanda della Balivo : “Arrivano i pargoli?” : Ignazio Moser ospite di Detto Fatto con Caterina Balivo; l'ex ciclista parla di Cecilia Rodriguez, del Grande Fratello Vip e della possibilità di mettere su famiglia con la fidanzata.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:44:00 GMT)