I Simpson | l’episodio ‘Chi ha sparato al signor Burns?’ avrebbe potuto essere molto

tvzap.kataweb

(Di lunedì 12 marzo 2018) A distanza di più di vent’anni dalla prima messa in onda dell’episodio in due parti de IChi haalBurns? (titolo originale: Who Shot Mr. Burns?), lo sceneggiatore della celeberrima serie animata Josh Weinstein ne ha pubblicato su Twitter il pitch originale. Il documento rivela però che il finale della puntata della longeva serie animata made in USAenormemente differente: al posto di Maggie, infatti, si pensava che il colpevole potesseBarney Gumble, l’ubriacone assiduo frequentatore del bar di Boe (che nel corso delle stagioni successive, peraltro, si è anche ripulito). Summary of our pitch for “Who Shot Mr. Burns” from the June ’94 story conference notes. Neat to see how this developed (we thought it could be Barney but on the very next page -so within minutes of discussing it- someone suggests ...