vanityfair

: I ragazzi di Amatrice ripartono «Da zero». Le foto - MISTERO_MISTERI : I ragazzi di Amatrice ripartono «Da zero». Le foto - CristinBianchi : RT @simonatedesco: Da non perdere. - pensiero : Un bellissimo articolo-sintesi della Mostra “Da Zero” dei ragazzi di Amatrice. Invito tutti i miei amici... -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Maria Grazia, 19 anni, vive in una roulotte in quello che era il giardino della sua casa, prima che fosse distrutta dal terremoto. Il suo appartamento è inagibile, e ogni giorno lei vede quelle macerie che nascondono i suoi ricordi. Il vecchio centro giovani dove si ritrovava con gli amici e passava i momenti più divertenti è crollato quasi completamente. Così, quando all’Istituto Omnicomprensivo diè arrivata la proposta di coinvolgere gli studenti nell’allestimento di una mostragrafica per contribuire alla ricostruzione di un centro per i, Maria Grazia non ci ha pensato due volte. Insieme ad altri 12 compagni di istituto, che hanno dai 14 ai 19 anni, ha deciso di partecipare. Di tornare nella «zona rossa» e in quei posti dove non avevano più avuto il coraggio di spingersi per un progetto che li aiuterà a ricostruire la vita sociale del territorio. Per due mesi ...