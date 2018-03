I giganti dell' innovazione

Su giganti globali della pubblicità 3 mld di scommesse al ribasso : Roma, 12 mar. , askanews, Pesanti scommesse ribassiste in Borsa sui giganti globali della pubblicità. Da Wpp a Omnicom, ma Interpublic a Publicis, secondo il Financial Times una serie di fondi di ...

Astronomia : tra collisioni ed espulsioni - il triste destino delle lune dei giganti : Sentiamo spesso parlare degli esopianeti, i mondi lontani che danzano oltre il nostro Sistema Solare a distanze più o meno vertiginose da noi. Il loro studio – spiega Global Science – è fondamentale per l’esplorazione del cosmo, nella speranza di scovare una ‘Terra gemella’ potenzialmente abitabile. Ma cosa sappiamo dei satelliti che orbitano attorno a questi pianeti distanti? Le cosiddette esolune sono meno studiate dei loro ...

"Serve una webtax per i giganti della rete" Appello al vertice G20 per un piano globale : L'Appello è contenuto in una lettera sottoscritta da cinque ministri dell'Economia dell'Ue , Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, , e i due commissari europei Dombrovskis e Moscovici. Il ...

Giappone : i giganti dell’auto lanciano consorzio per l’idrogeno : Il Ministero dell’economia e del commercio del Giappone ha reso noto che è stata creata una alleanza tra le principali case automobilistiche Giapponesi – tra le quali Toyota, Nissan e Honda – e le compagnie che si occupano di infrastrutture: hanno dato vita ad un consorzio per creare una rete di distribuzione di idrogeno al fine di promuovere questa fonte di energia per i trasporti. La società si chiama Japan H2 Mobility (JHyM) ...

Una battaglia vinta contro i giganti dell'industria : ... la società che produce e distribuisce corrente elettrica in Europa e nel mondo. Ebbene il sindaco esulta perché il Tribunale di Palmi ha dato torto alla Spa con una sentenza che certamente farà caso ...

gigantic riceve un ultimo aggiornamento prima della chiusura dei server : Sembra che la storia di Gigantic sia arrivata prima del tempo agli ormai inevitabili titoli di coda. Motiga ha annunciato con sommo dispiacere che il prossimo update atteso per il gioco sarà anche l'ultimo, dato che a luglio i server del MOBA hero shooter chiuderanno i battenti."È con il cuore pesante che annunciamo come l'update di gennaio sarà l'ultimo per Gigantic", recita il comunicato diffuso dagli sviluppatori. "I server saranno chiusi il ...