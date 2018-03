I due volti di Paolo Catanzaro | il mistico diventato donna

Bull arruola due volti da Pretty Little Liars e Desperate Housewives come guest star (foto) : Dopo la pausa invernale, appena terminata negli Stati Uniti, Bull è pronta a tornare sugli schermi americani portando con sé due guest star d'eccezione: le attrici Dana Delany e Roma Maffia avranno dei piccoli ruoli nei prossimi episodi della serie crime targata CBS. La Delany, come riporta TVLine, sarà una AUSA (acronimo per Assistant United States Attorney) con la quale lo psicologo Jason Bull , interpretato da Michael Weatherly, si ...

I due amici soccorritori travolti : l’ultimo scatto poco prima dalla slavina Foto : Giovanni Giarletta, 37 anni, era rientrato lunedì dalla scalata del Cerro Torre in Patagonia, dove aveva ripercorso la via aperta dal gruppo dei «Ragni», i mitici maglioni rossi, nel 1974. Ezio Artusi, 42 anni, era istruttore del servizio di emergenza del 118

Pamela uccisa a Macerata - due nigeriani sotto interrogatorio : sarebbero coinvolti nella morte della 18enne : MILANO - Due nigeriani sono stati fermati in relazione all'omicidio di Pamela , la ragazza di 18 anni di Roma il cui cadavere è stato trovato in due trolley vicino Macerata . Uno di loro è un 27enne, ...

Corruzione - 15 arresti per associazione a delinquere : ci sono un pm - un ex legale di Eni e due già coinvolti in caso Consip : Una operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e Corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l’avvocato Piero Amara e gli imprenditore Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest’ultimo già coinvolto nel caso ...