I due volti di Paolo Catanzaro | il mistico diventato donna

Bull arruola due volti da Pretty Little Liars e Desperate Housewives come guest star (foto) : Dopo la pausa invernale, appena terminata negli Stati Uniti, Bull è pronta a tornare sugli schermi americani portando con sé due guest star d'eccezione: le attrici Dana Delany e Roma Maffia avranno dei piccoli ruoli nei prossimi episodi della serie crime targata CBS. La Delany, come riporta TVLine, sarà una AUSA (acronimo per Assistant United States Attorney) con la quale lo psicologo Jason Bull, interpretato da Michael Weatherly, si ...