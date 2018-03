I custodi del mais sfidano le multinazionali | tornano le antiche varietà

Con Lo Russo latitante custodì cassa del clan : nuovi guai per Potenza : A conclusione di indagini coordinate dalla Dda della Procura, personale della Dia sta eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva nei confronti di Bruno Potenza, 56 anni, detenuto a ...

I due "angeli custodi" della metro di Milano : "Così abbiamo salvato il bimbo sui binari" : Le loro vite, e non poteva essere altrimenti, si sono incrociate un'altra volta sulla banchina di una metropolitana. Quella stessa banchina dove martedì - insieme, senza mai conoscersi - hanno salvato un bimbo di due anni: lei con il...

Dieta oloproteica - il potere della ‘liposuzione’ custodito in un regime alimentare : La Dieta oloproteica realizza il sogno di tutti quegli uomini e di quelle donne in sovrappeso, o, che comunque, soffrono

“Chi erano quei due anziani sul palco?”. Sanremo - emozione pura con Renzo Rubino che ha voluto al suo fianco una “particolare” coppia per accompagnare l’esecuzione della sua canzone “custodire”. Svelato il mistero… : Il pubblico ha assistito a un vero spettacolo durante l’esibizione di Renzo Rubino. Avere il senso dell’ironia significa modificare la realtà e distorcerla. Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino possiedono questa caratteristica ed è facile intuire come si muovano sulle stesse frequenze. Il piccolo siparietto del sosia di Baglioni in prima fila coi baffi che dopo il risultato del Festival decide di farsi crescere i baffi ...

Renzo Rubino a Sanremo 2018 porta i nonni sul palco : video in custodire dalla serata finale del Festival : La finale per Renzo Rubino a Sanremo 2018 si fa sempre più dura dopo l’ennesima bocciatura anche nella serata dedicata ai duetti di ieri. Il cantante pugliese, affiancato da Serena Rossi, non è riuscito a convincere la giuria degli esperti intervenuta, per la prima volta, nella votazione di venerdì 9 febbraio, collocandolo ancora una volta nella zona rossa della classifica di gradimento. Questa sera, Renzo Rubino si è presentato sul palco ...

Renzo Rubino/ Video - "custodire" : sul palco dell'Ariston con i nonni (Sanremo 2018) : Renzo Rubino con "Custodire" riuscirà a risollevarsi in classifica dopo che anche il duetto con Serena Rossi non è servito? Cosa si inventerà questa sera per stupire? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Sila : sequestrati un fucile e delle munizioni incustodite : Durante mirati servizi finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione e repressione del bracconaggio sulla Sila, in specifico tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Aprigliano, gli agenti della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore hanno trovato su una strada statale, incustoditi all’interno di un’auto, un fucile e delle munizioni caricate a palla e pallettoni. La zona tutt’intorno era coperta di ...

Macerata - c’è un fermo per l’omicidio della ragazza fatta pezzi. Il sospetto preso in custodia dalle forze dell’ordine : C’è un uomo in stato di fermo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta pezzi, il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di Pollenza. Si tratta di un nigeriano, già noto alle forze di polizia. E’ stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. L’uomo è stato individuato grazie ...

"custodi della memoria" : gli studenti di Vado Ligure ricordano - sperimentano e riflettono sulla terribile ingiustizia delle leggi razziali : Lunedì 29 gennaio 2018 i giovani studenti delle Scuole Medie Peterlin di Vado Ligure e delle classi quinte della Scuola Primaria Don Peluffo, da anni beneficiari di un progetto educativo di ...

PAPA IN AMAZZONIA/ La predilezione di Francesco per i 'custodi' del creato : Ieri Francesco è stato a Puerto Maldonado, piccola cittadina dell'AMAZZONIA. Qui ha benedetto la missione dei custodi del polmone verde del mondo.

Un trono di ferro meteoritico : ecco cosa custodirebbe la stanza del mistero della piramide di Cheope : Un trono di ferro meteoritico. Potrebbe essere questo il «grande segreto» celato dalla camera dei misteri della piramide di Cheope, la cavità recentemente scoperta all’interno della tomba del faraone nella piana di Giza, in Egitto. A dare questa interpretazione è il professor stato Giulio Magli, matematico e archeoastronomo del Politecnico di M...

Renzo Rubino a Sanremo 2018 con custodire : la nascita del brano e l’aiuto prezioso di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro : Renzo Rubino a Sanremo 2018 presenta il brano Custodire. Sui social network ha comunicato ai fan di aver svolto la prima prova con orchestra e ha raccontato loro la nascita della canzone. I 20 Big del Festival di Sanremo 2018 hanno ufficialmente iniziato il percorso di preparazione verso l'esibizione live sul palco del Teatro Ariston. Quest'anno non ci sarà alcuna eliminazione per volontà del direttore artistico della kermesse canora, Claudio ...

Aosta - 50 euro allo psichiatra infedele per "comprare" tre mesi di mutua : agenti di custodia condannati e licenziati : Avevano ottenuto certificati per disturbi depressivi. Per il medico, accusato di una lunga serie di reati tra cui molestie ad alcune assistite, sentenza ad...

VALENTINO ROSSI/ Gli ex custodi gli fanno causa - l'avvocato della famiglia Untu : ecco cosa chiediamo... : VALENTINO ROSSI, nuovo guaio legale per il campione di Moto GP: gli ex custodi della sua villa gli hanno fatto causa per un ammontare di 144 mila euro(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:28:00 GMT)