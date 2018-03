lastampa

: RT @StampaTorino: I Cinquestelle fanno saltare il numero legale, niente mozione pro Olimpiadi - bettypra : RT @StampaTorino: I Cinquestelle fanno saltare il numero legale, niente mozione pro Olimpiadi - effe1312 : Altra presa per i cosiddetti. #M5Sbuffoni #AppendinoDimettiti I Cinquestelle fanno saltare il numero legale, niente… - cavicchioli : RT @StampaTorino: I Cinquestelle fanno saltare il numero legale, niente mozione pro Olimpiadi -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Lapro olimpiadi in Comune s’infrange sul. Per la prima volta da quando il Movimento 5 Stelle governa Palazzo Civico, il Consiglio comunale viene sospeso sul nascere perché mancano i numeri: solo in 20 rispondono alla chiamata su 41 (sindaca compresa) con il presidente della Sala Rossa Fabio Versaci costretto a interrompere la...