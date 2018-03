I 5 anni di un Papa dell' altro mondo

Controlli e maxischermi per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo : E' ormai a punto la macchina organizzativa per la visita del Papa a San Giovanni Rotondo il 17 marzo. Papa Francesco, che visiterà prima l'ospedale Casa sollievo della Sofferenza, alle 11.15 ...

Il Papa a Trastevere per i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio : Papa Francesco a Trastevere, per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio, fondata nel 1968 a Roma . Ad accogliere il Pontefice nella piazza davanti alla basilica di Santa Maria in ...

Papa a Trastevere per 50 anni S.Egidio : 17.31 "Dobbiamo avere il cuore aperto per tutti,senza distinguere questo è amico, questo mi piace e quello no". E'la raccomandazione di Papa Francesco al popolo della Comunità di Sant'Egidio che lo ha accolto alla Basilica di Santa Maria in Trastevere per i 50 anni del movimento fondato da Andrea Riccardi. "Anche il cielo ha le porte aperte", ha ironizzato sulla pioggia che cadeva fitta. "Grazie per aver portato i poveri nella Chiesa",ha detto ...

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accusata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accusata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Papa : 5 anni con gli ultimi nel cuore : E' la pace la priorità da raggiungere, in un mondo frantumato in cui sono gli ultimi, "gli scartati", a vivere la situazione peggiore.

Papa : 5 anni con gli ultimi nel cuore : E' la pace la priorità da raggiungere, in un mondo frantumato in cui sono gli ultimi, "gli scartati", a vivere la situazione peggiore.

Papa in Puglia - così la visita a San Giovanni Rotondo : ... per proporre il santo con le stimmate quale fulgido esempio ai 'missionari della misericordia', cioè ai confessori inviati in occasione dell'anno santo in tutto il mondo. A distanza di nove anni ...

L'innocenza per lenire il dramma - il piccolo Giovanni scrive alla compagna di Astori : 'ciao Francesca - dì a tua figlia che suo papà era un ... : Giacomo, un bambino di 12 anni, ha scritto una lettera alla compagna di Astori lasciandola appena fuori dalla casa in cui vive con la figlia Vittoria Instagram @Francesca_fioretti L'innocenza di un ...

Torre del Greco - in carcere la figlia del boss Papale : condannata a sei anni e dieci mesi : Torre DEL Greco - Donna di camorra e figlia del capoclan arrestata dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione Centro hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di ...

Roma - Papa Francesco l'11 Marzo a Trastevere per i 50 anni della comunità di Sant'Egidio : ... a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della comunità, tra ...

Il Papa a Ginevra per 70 anni di ecumenismo : A Ginevra ricordano ancora la visita, nel 1984, di Giovanni Paolo II quando il Pontefice sottolineò che, per il mondo cattolico le altre non erano Chiese, ma comunità ecclesiali. Dissapori che ...

“Beccato con lei - che è più giovane di 57 anni”. Hai capito il divo (italiano)… Lo scoop è la prova che il fascino non ha proprio età : tenerezze - sguardi complici e sorrisi nella Capitale - senza preoccuparsi (lui) dei paparazzi : Il fascino, si sa, non conosce età. L’anagrafe passa decisamente in secondo piano in questi casi e, chiaramente, non vale solo per i vip. Ma è di loro che ci occupiamo, quindi ecco l’ultimo scoop che porta la firma del settimanale Oggi: Franco Nero, uno degli interpreti più originali del nostro panorama cinematografico, conquista anche le ventenni. L’attore, 77 anni a novembre prossimo ma non si direbbe, vanta ancora ...

5 anni senza Papa Ratzinger : Troppi scandali e la mancanza di forze necessarie ad affrontarli hanno portato il Papa teologo a ritirarsi spianando però la strada a Papa Francesco