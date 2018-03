Hyundai tra elettrico | idrogeno e mezzi anfibi

Hyundai i30 Fastback - Collaudi su strada per la sportiva N : Le sportive Hyundai della neonata gamma N sono destinate a crescere. Dopo la i30 N e la Veloster N, siamo infatti in grado di mostrarvi le prime foto spia della i30 N Fastback.La i30 Fastback in salsa N. Il fatto che un modello già presentato stia circolando su strada con pesanti camuffature la dice lunga sull'attenzione dei tecnici Hyundai per questo nuovo allestimento: la Fastback è infatti già stata annunciata, ma fino a ...

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

Hyundai Kite - a Ginevra la dune buggy elettrica 'trasformista'" : Anche sul fronte dell'economia europea, il marchio coreano contribuisce con 205.000 persone il cui posto di lavoro è legato alla presenza del brand. Tra le oltre duecentomila persone c'è anche Marco ...

Hyundai al salone di Ginevra tra elettrico e idrogeno" : Il rapporto che lega la casa coreana al mondo dello sport è di lunga data e per celebrare la passione sportiva e la partnership con la Fifa, nello stand saranno in bella mostra anche le nuove ...

Hyundai Santa Fe 2019 “l’antibavarese” in mostra a Ginevra : La nuova Hyundai Santa-Fe sta per fare il suo debutto al Salone dell’auto di Ginevra e la casa automobilistica ha già annunciato i dettagli sia per le versioni Europee che per quelle del Mercato Americano. Bella, elegante e con uno stile che riprende e espande quanto visto su altri modelli della Casa, non può non far pensare alla Bavarese X5 per talune soluzioni, ma anche, al contempo mostra una grande crescita qualitativa e una forte ...

WRC18 Svezia. Neuville - Hyundai - Edizione Straordinaria . Svezia Bello… ma Brutto : La spina nel fianco al Rally è un'ingarbugliata situazione che affonda le sue radici nell'incompatibilità tra organizzazione di un Evento WRC Top e economia, risparmio. Lo Svezia non ha sovvenzioni ...

Hyundai Kona - lo sport utility che non c'era. Sfida le rivali con trazione integrale e dotazione ricca : FIRENZE - In Hyundai lo hanno definito 'Il Suv compatto come lo volevi', per sottolineare come la nuova Kona si adatti alle diverse esigenze del cliente tipo di un segmento, quello dei...

Hyundai Elantra - Collaudi invernali per la variante elettrificata : La Hyundai sta sviluppando una nuova berlina elettrificata. Le foto spia che vi proponiamo raffigurano un prototipo derivato dalla Elantra, modello non disponibile in Europa, che secondo le informazioni giunte dal luogo dell'avvistamento si muoveva in totale assenza di rumore.Cerchi da elettrica, scarico da plug-in hybrid. Nonostante la Elantra sia già in commercio, la vettura è stata camuffata, ma il taglio dei cristalli laterali ne conferma le ...

Hyundai Nexo - Prima dimostrazione di guida autonoma a idrogeno : La Hyundai ha completato il suo primo test ufficiale di guida autonoma di livello 4 in Corea, percorrendo i 190 km che separano le città di Seoul e Pyeongchang. Durante il test sono state utilizzate tre Hyundai Nexo a idrogeno dotate di sistemi driverless che hanno gestito in totale autonomia tutte le fasi di guida, facendo diventare il costruttore coreano il primo marchio al mondo ad aver completato una sessione di guida autonoma di quarto ...

Hyundai Kona - prova su strada della crossover compatta : ROMA - Hyundai Kona è stata una delle più interessanti 'new entry' del 2017. Perché è una crossover , perché è lunga 4,17 metri . Andando a piazzarsi nel già affollato ma apparentemente insaziabile ...

Fiat vs Hyundai - Sfida a tutto campo tra Panda e i10 : A quattro anni dal lancio, la Hyundai i10 si è rinnovata nell'estetica, nel campo della sicurezza e in quello dell'infotainment. E sembra pronta a lanciarsi all'inseguimento della reginetta del mercato italiano, la Fiat Panda, da sempre la più venduta nel suo segmento e non solo. Abbiamo messo a confronto le due versioni con motorizzazioni base: la coreana è equipaggiata da un tre cilindri di un litro, che eroga 66 cavalli. Litaliana, lanciata ...

Russia - trattative tra Hyundai ed Astrakhan per aprire centro produttivo di motori navali - : "Con il gigante sudcoreano Hyundai Heavy Industries sono in piedi trattative per la localizzazione di un centro di produzione di motori navali e macchinari elettrici da utilizzare nelle piattaforme ...

Accordo tra Hyundai e Aurora per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma entro il 2021 : Hyundai e Aurora, società leader nello sviluppo della tecnologia self-driving, hanno annunciato oggi una partnership strategica volta all’introduzione di nuove Hyundai a guida autonoma entro il...

Flotte aziendali - La nostra intervista ad Andrea Crespi (Hyundai) : Nei primi undici mesi del 2017, la Hyundai ha immatricolato in Italia 54.258 vetture, con una crescita del 3,95% sullo stesso periodo dellanno precedente e una quota di mercato pari al 2,93%. Nella top 50 dei modelli più venduti nel nostro Paese figurano diverse vetture della Casa coreana, come la Tucson (19.635 unità) e la i10 (14.503 esemplari; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista sul tema delle auto aziendali ad Andrea ...