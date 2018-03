Huawei P8 Lite 2017 No Brand l’aggiornamento di sicurezza di marzo iniziato

Disponibili per Huawei P8 Lite 2017 le patch di sicurezza di marzo : È in roll out per Huawei P8 Lite 2017 un nuovo aggiornamento che porta sul best buy di Huawei le patch di sicurezza del mese di marzo 2018. Il nuovo update è disponibile via OTA e non porta cambiamenti significativi stando al changelog. Tuttavia può venir letto come un ulteriore passo verso il tanto atteso Android 8.0 Oreo previsto nei prossimi giorni. L'articolo Disponibili per Huawei P8 Lite 2017 le patch di sicurezza di marzo proviene da ...

Huawei P20 Lite è già in vendita in Polonia : ecco prezzi e caratteristiche tecniche : A due settimane dalla presentazione ufficiale, Huawei P20 Lite è già in vendita presso alcuni store polacchi. Scopriamo il prezzo e la scheda tecnica completa, oltre ai render stampa. L'articolo Huawei P20 Lite è già in vendita in Polonia: ecco prezzi e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Tre grandi differenze tra Huawei P20 Lite e P10 Lite : rumors verso la presentazione : Mancano poco più di due settimane alla presentazione del tanto atteso Huawei P20 Lite, eppure i rumors di questi giorni consentono agli addetti ai lavori di prendere già in esame alcune indiscrezioni molto interessanti sulla sua scheda tecnica, l'aspetto che lo dovrebbe differenziare dagli altri modelli del produttore cinesi, oltre al primo raffronto a distanza con Huawei P10 Lite. Dopo aver affrontato in parte l'argomento qualche giorno fa ...

Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite : Huawei ha inviato oggi gli inviti per la presentazione di Huawei Nova 3E, che si terrà il prossimo 20 marzo. Secondo Evan Blass si tratta della versione cinese di Huawei P20 Lite, e ci mostrerà l'interpretazione del notch secondo Huawei. L'articolo Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : ecco la colorazione blu - FOTO LEAKED - | Data di uscita - prezzo e caratteristiche : Le ultime news su Huawei P20 Lite Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco la colorazione blu , FOTO LEAKED, - Data di uscita, prezzo e caratteristiche Sono tantissime le immagini presenti sul web che ...

Huawei P20 Lite : nuove foto lo svelano in anteprima : Altre notizie arrivano oggi riguardanti uno dei dispositivi prossimi al lancio della linea HuaweiCi avviciniamo all’evento ufficiale che si terrà a fine mese a Parigi e già si è detto molto su Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, compresi i prezzi di mercato per l’EuropaHuawei P20 LiteOrmai è già stato quasi tutto svelato, tranne qualche dettaglio tecnico in più. Dal noto social Weibo, un utente mostra la versione Huawei P20 Lite e ne ...

Ufficiale per Huawei Mate 10 Lite lo sblocco con sorriso : arriverà sugli altri Huawei? : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per alcuni Huawei Mate 10 Lite no brand un nuovo aggiornamento, quello contenente la patch di febbraio. Sulla carta nessuna rivoluzione per il pubblico italiano, rientrando il firmware in un programma che prevede rollout periodici dal punto di vista software, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato di aver individuato tra le impostazioni la funzione "sblocco con sorriso". Da tempo se ne ...

Campione di aggiornamento il Huawei P8 Lite 2017 già con firmware B197 di marzo : altre novità in arrivo? : Non conosce riposo l'attività di supporto software per il Huawei P8 Lite 2017 che sta continuando a ricevere aggiornamenti su aggiornamenti ed in particolare l'ultimo appena segnalato in rete è il B197 che pone il device un passo avanti a tutti per la patch di sicurezza Google del mese corrente: un record davvero strabiliante per uno smartphone dal prezzo estremamente contenuto, soprattutto ora, a più di un anno dal suo lancio ...

Huawei P20 Lite si mostra in due nuove foto e in un breve video : Huawei P20 Lite è il protagonista di un'altra apparizione in Rete, l'ennesima in queste ultime settimane. Eccolo in due nuove foto e in un breve video che ce lo mostrano dal vivo L'articolo Huawei P20 Lite si mostra in due nuove foto e in un breve video proviene da TuttoAndroid.

Resoconto Huawei P9 Lite con aggiornamento B405 sulla batteria a pochi giorni dall’uscita : Lo scorcio iniziale di marzo è stato caratterizzato dalle prima segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento B405 a bordo del proprio Huawei P9 Lite. Sto parlando della versione single SIM con 3 GB di memoria RAM, quella che a conti fatti è maggiormente utilizzata in Italia e che di conseguenza ha attirato su di sé l’attenzione e la curiosità di coloro che ancora non hanno ricevuto la notifica per procedere al ...

Effetti B195 e B196 su Huawei P8 Lite 2017 : definita la natura dell’aggiornamento : Un aggiornamento che sta cavalcando entrambe le versioni di Huawei P8 Lite 2017 diffuse in Italia quello che porta la doppia sigla B195 e B196 (i due pacchetti si distinguono tra loro solo per il riferimento al modello di destinazione, rispettivamente single e dual SIM). A bordo dell'esemplare no brand PRA-LX1 ormai siamo al gran completo, restando sempre in attesa di capire come verrà organizzato il rilascio di una versione OS ben più ...

Huawei P20 Lite si mostra in blu in una nuova foto leaked : Huawei P20 Lite, il piccolo della nuova generazione di smartphone del produttore, è protagonista di una foto dal vivo, che ci mostra la sua versione blu L'articolo Huawei P20 Lite si mostra in blu in una nuova foto leaked è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Slanciatissimo Huawei P9 Lite con aggiornamento B407 e B408 : le novità fin qui emerse : Stiamo ricevendo davvero ottimi segnali in questo periodo da Huawei per quanto concerne lo sviluppo software di alcuni suoi device, come nel caso di un prodotto del calibro di Huawei P9 Lite, ancora oggi popolarissimo in Italia dopo l'ondata di vendite registrata fino al lancio del suo successore. Nei giorni scorsi abbiamo fatto chiarezza sul possibile rilascio dell'aggiornamento Android Oreo dopo i tweet discordanti di TIM, alimentando ...

Possibile data ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...