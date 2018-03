Houston e Toronto volano | vince anche Belinelli

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

Si ferma la striscia di Houston - Toronto bate i Rockets : Roma, 10 mar. , askanews, Si ferma la striscia vincente di Houston. I Rockets sono battuti dopo 17 vittorie consecutive dai Toronto Raptors all'Air Canada Center. Finisce 108-105 con 30 punti e 6 ...

Dopo 17 vittorie - Houston si ferma a Toronto : i Raptors sognano le Finali : Torino - Annunciare l'epilogo di una striscia di 17 vittorie consecutive è una mossa coraggiosa, per non dire azzardata. Ma evidentemente Drake, il noto rapper canadese che è anche il primo tifoso dei ...

Nba risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

NBA : la sfida al vertice la vince Toronto - Houston interrompe la striscia a 17 : Toronto Raptors-Houston Rockets 108-105 IL TABELLINO In uno scontro inedito tra prime della classe, i Raptors non solo dimostrano di trovarsi a proprio agio, ma conquistano anche la settima vittoria ...

NBA 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...

Basket - Nba : Toronto stacca il pass per i playoff - Houston da record. LeBron trascina i Cavs : NEW YORK - In Nba è già tempo di verdetti: grazie al successo ai danni di Detroit, Toronto è la prima iscritta ai playoff. Houston, intanto, non si ferma e mette a segno il record stagionale di ...

NBA - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

NBA 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

Nba : i Cavs sono rinati - bene Toronto e Houston : Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston Gli Heat arrivano a due punti dalla clamorosa rimonta nella notta Nba, ma Toronto riesce a portare a casa la vittoria che rinforza il primato nella Eastern Conference. Sembrano aver ingranato la marcia giusta i Cavs, con le seconde linee e LeBron James determinanti contro i […] L'articolo Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston sembra essere il primo su NewsGo.

NBA - risultati della notte : Houston non si ferma più - Toronto soffre ma fa 6 in fila : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 108-126 IL TABELLINO Quando i Rockets trovano ritmo dall'arco, sono davvero poche le squadre che possono pensare di fermarli. Ne sanno qualcosa i Timberwolves, ...

Basket - NBA 2018 : Cleveland espugna Boston. Toronto sempre prima ad Est. Houston e Utah continuano a vincere : Sono otto le partite della notte NBA. La rivoluzione dell’ultimo giorno di mercato sembra aver fatto bene ai Cleveland Cavaliers, che hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 121-99. Cambiano i giocatori, ma il leader dei Cavs resta sempre e solo LeBron James, grande protagonista del match con 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a referto, sfiorando dunque la tripla doppia. Una partita che ha vissuto i suo momenti decisivi nei due ...

NBA 2018 : Houston vince la sfida con San Antonio - sconfitta per Toronto : La sfida più attesa della notte NBA 2017-2018 va agli Houston Rockets: James Harden e compagni si sono imposti sui San Antonio Spurs con il punteggio di 102-91 dopo un partita aggressiva in cui han fatto la differenza già nelle prime fasi. Responsabile del 27-14 al termine del primo quarto, neanche a dirlo, proprio Harden, che ha chiuso il parziale con 12 punti, poco meno della squadra avversaria, e 4 assist all’attivo che a fine match si ...

