Honor 7C è ufficiale | prezzo e caratteristiche hardware

Honor 7C ufficiale : schermo 18 : 9 e doppia fotocamera a un prezzo competitivo : Honor 7C è stato presentato ufficialmente in Cina, con una scheda tecnica interessante i relazione al prezzo a cui viene proposto, davvero molto competitivo.

Honor 7C è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 7C Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor 7C ufficiale: un entry-level rimesso a nuovo. Honor 7C è uno smartphone interessante, che appartiene alla fascia bassa del mercato e che come rapporto qualità/prezzo è decisamente valido. Lo schermo si ferma alla risoluzione HD+, la seconda fotocamera posteriore è solo un sensore da 2 megapixel per il […]

Come aderire su Honor 7X al programma beta Oreo - ufficiale in Italia : Buone notizie per i possessori Italiani di Honor 7X, visto che anche per il nostro Paese è ufficialmente partito il programma beta dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, che ricordiamo essere basato sull'interfaccia EMUI 8.0, l'ultimo lavoro del brand cinese per i dispositivi a marchio Huawei e Honor. Vi state chiedendo Come fare per aderire? In realtà la procedura è molto semplice: atterrate su questa pagina per scaricare il file APK beta a ...

Quattro smartphone Honor in promozione sullo store ufficiale HiHonor : Honor lancia una nuova serie di promozioni con alcuni bundle legati all'acquisto di Honor 7X, Honor 8 Pro, Honor 9 e Honor 6C Pro, con cuffie e smartband in regalo.

Honor View 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono la TWRP ufficiale e LineageOS 15.1 : Huawei Mate 10 Pro e Honor View 10 ricevono la TWRP ufficiale e un porting di LineageOS 15.1, grazie ancora una volta al supporto a Project Treble, che facilità l'adattamento delle ROM AOSP.

Novità per i dispositivi Huawei e Honor : arriva AppGallery - l’esclusivo store ufficiale : arriva anche lo store ufficiale per dispositivi Huawei e Honor: per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando di 'AppGallery', disponibile al momento in versione beta (per questo potenzialmente instabile) e destinato ai soli smartphone del brand cinese. Il produttore ne aveva fatto annuncio l'anno scorso, ma ancora non avevamo avuto modo di provare personalmente il frutto del lavoro degli sviluppatori. In AppGallery troverete tante app e ...

Data ufficiale server dedicati per For Honor PC : quando per PS4 e Xbox One? : Poche cose sono così ampiamente celebrate nella comunità videoludica multiplayer come i server dedicati. E non vi è alcun dubbio sul perché, dato che si tratta di server potenti e dedicati che portano con loro stabilità, miglioramento del matchmaking e potenziamento dell'infrastruttura online. Secondo un annuncio di Ubisoft oggi 8 febbraio i giocatori di For Honor su PC potranno giocare su server dedicati a partire dal 19 febbraio 2018. I ...

Honor 8 riceverà Android 8.0 Oreo - con Honor 7X : è ufficiale - ma vediamo quando : Honor 8 e Honor 7X saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo. quando? Ecco le date ufficiali e tutti i dettagli da sapere!

Honor 9 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 9 Lite Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo! Come da programma, Honor 9 Lite è stato ufficialmente presentato anche in Italia Cina. Si tratta del nuovo medio gamma dell’azienda cinese, fresco fresco di presentazione nella sua madrepatria. Si tratta di una variante di Mate 10 Lite, con il quale condivide in particolare il design frontale […]

Honor 9 Lite ufficiale in Italia : ottime specifiche tecniche a un prezzo super : Honor 9 Lite non è una vera e propria novità perché già presentato in Cina verso la fine dello scorso anno e avvistato nell'ultimo volantino Expert pochi giorni fa, tuttavia solo oggi è stato svelato in via ufficiale in Italia.

Ufficiale Oreo su Honor 9 oggi 1 febbraio : aggiornamento B360 partito - tempi Italia : Ottime notizie per tutti i possessori dell'Honor 9: l'aggiornamento Oreo è appena partito in Europa con pacchetto B360 e dunque Android 8.0 sarà molto presto dispnibile anche in Italia. Già questa mattina avevamo segnalato come la svolta fosse imminente per il device e a poche ore dalla prima pubblicazione possiamo dare la conferma Ufficiale del primo rilascio. Come evidenziato dal tweet in chiusura articolo, a dare la lieta novella è il ...

Sbarca in Italia Honor 9 Lite : dove trovarlo e prezzo ufficiale : Le cose si mettono bene per chi stava aspettando l'arrivo in Italia di Honor 9 Lite, dispositivo presentato poche settimane fa in Cina, e che, con grande sorpresa, varca già i nostri confini, ad un prezzo chiaramente superiore a quello proposto in patria (che ricordiamo aggirarsi intorno ai 150 euro). Per poterselo portare a casa, almeno in questo preciso momento storico, occorrono esattamente 229 euro: ce lo rivela Expert, che in uno dei ...

Buone possibilità per Oreo su Honor 6X : tweet ufficiale sull’aggiornamento : Salgono le quotazioni dell'aggiornamento Oreo su Honor 6X, a differenza di quanto accaduto per Honor 8, ritenuto dalla divisione indiana del brand cinese incompatibile con la versione biscottata dell'OS mobile di Big G sia a livello hardware che software in queste medesime ore. Lo stesso personale addetto si è detto possibilista in merito alla ricezione dell'upgrade da parte del fratellino minore, per cui la questione risulta ancora ...

Honor 7X ufficiale anche in edizione limitata rossa : Al CES 2018 Honor ha confermato che molto presto arriverà sui mercati internazionali una variante rossa di Honor 7X, in edizione limitata.