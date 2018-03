«Ho ucciso io Pamela» | la confessione di Oseghale 13 giorni dopo

"Ho ucciso io Pamela" : Svolta nelle indagini sul caso di Pamela Mastropietro , la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Innocent Oseghale , uno dei quattro nigeriani ...

“Ho ucciso io Pamela - ho fatto tutto da solo” : Innocent Oseghale intercettato in carcere : “Ho ucciso io Pamela, ho fatto tutto da solo”: Innocent Oseghale intercettato in carcere L’intercettazione choc è stata raccolta all’interno del carcere di Marino del Tronto dove il 29enne è rinchiuso e durante un colloquio con la compagna italiana. Il quadro accusatorio, che al momento si limita all’occultamento del cadavere della giovane Pamela Mastropietro, potrebbe […] L'articolo “Ho ucciso io Pamela, ho fatto tutto ...

Oseghale intercettato in carcere : "Ho ucciso io Pamela" : Ha fatto tutto da solo Innocent Oseghale, uno dei nigeriani in carcere con l'accusa di aver ucciso Pamela Mastropietro a Macerata. È quanto emerge da un'intercettazione in carcere. A riportarlo un articolo pubblicato sul Resto del Carlino.In carcere a Marino del Tronto, su sua richiesta, Oseghale ha chiesto di incontrare la compagna, una ragazza italiana con la quale ha vissuto in via Spalato fino alla nascita della loro bambina, che ...

La compagna di Innocent : Gli credo - non ha ucciso Pamela : Nel giorno in cui arriva la convalida dell'arresto per Lucky Desmond e Lucky Awelima, accusati dell'omicidio di Pamela Mastropietro, a parlare è anche la compagna di Innocent Oseghale, l'altro nigeriano sotto accusa e che da lei ha avuto una bambina, che ora ha undici mesi."Io ho fiducia in Innocent e credo che abbia detto la verità quando dice di non essere stato lui - confessa al settimanale Giallo - . Lui con la morte ...

Due coltellate al fegato e un colpo alla testa così il branco ha ucciso Pamela Mastropietro : Pamela Mastropietro è stata uccisa da con due coltellate al fegato e un colpo alla testa da un gruppo di persone. E' quanto è emerso dall'autopsia. In seguito il cadavere è stato smembrato in modo ...

Sorpresa : non ci sono prove che Innocent Oseghale abbia ucciso Pamela Video : Da alcuni giorni tutti i media non fanno altro che parlare delle vicende che hanno sconvolto #Macerata: l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa, smembrata e ritrovata all'interno di due valigie, l'arresto del nigeriano #Innocent Oseghale in relazione al suo omicidio e l'atto di follia commesso da Luca Traini [Video], che ha aperto il fuoco contro undici persone di colore incontrate casualmente per strada per vendicare l'omicidio di ...

'Non ci sono prove che abbia ucciso Pamela' - escluso l omicidio nell arresto di Oseghale : MACERATA - Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte ...

"Innocent Oseghale non ha ucciso Pamela Mastropietro". Il gip esclude l'omicidio ma convalida l'arresto : Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Il giudice, confermano fonti giudiziarie, ha ritenuto non vi fosse fosse prova certa per sostenere l'addebito di omicidio per il quale Oseghale resta indagato. Un altro pusher nigeriano è invece indagato per la cessione di eroina ...