Hitler contro Picasso | al cinema ossessione nazista per l' arte

Hitler contro Picasso e gli altri - in sala il film evento sull’ossessione del nazismo per l’arte : Era una vera ossessione quella dei nazisti per l’arte. Il film evento Hitler contro Picasso e gli altri, prodotto da Nexo Digital e 3D Produzioni con la partecipazione di Sky Arte, arriverà in anteprima mondiale nei cinema italiani solo il 13 e 14 marzo e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo. Il documentario evento, che vede la partecipazione di Toni Servillo con colonna sonora originale di Remo Anzovino, guida per la prima ...