Herno | tra tecnologia | ricerca e talento

CHernoBYL DIARIES - LA MUTAZIONE/ Il film tratto dal romanzo di Oren Peli ''The Diary of Lawson Oxford" : CHERNOBYL DIARIES - La MUTAZIONE, il film in onda su Italia 1 ieri, giovedì 1 marzo 2018. Nel cast: Jesse McCartney, Ingrid Bolsø Berdal, alla regia Bradley Parker. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:13:00 GMT)

CHernobyl Diaries – La mutazione - film stasera in tv : trama - curiosità - streaming : Chernobyl Diaries – La mutazione è il film in programma stasera, mercoledì 1 marzo, su Italia 1 alle ore 21:26. La pellicola, di genere horror e diretta da Bradley Parker, vede nel cast Jonathan Sadowski, Jesse McCartney, Devin Kelley. La trama racconta di un gruppo di turisti che in cerca di divertimento estremo, visita una cittadina in prossimità di Chernobyl. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...

A 32 anni dall'esplosione - CHernobyl diventa la prima centrale solare in Ucraina : Esiste un'area, in Ucraina, dove per i prossimi 24mila anni saranno vietate la coltivazione, la caccia e l'industria. È la cosiddetta "zona di esclusione" e corrisponde a 2.600 ettari compresi tra Ucraina e Bielorussia. Ebbene: sembra che questo "buco nero" in mezzo all'Ucraina sarà riqualificato e da un atroce e devastante errore umano si otterrà nientemeno che il suo rovesciamento: ossia, una centrale che, sfruttando l'energia del sole, darà ...

Rinnovabili : l’Ucraina inaugura una centrale solare vicino al sarcofago di CHernobyl : L’Ucraina inaugurerà una centrale elettrica solare nella zona contaminata dalla catastrofe nucleare di Chernobyl, un centinaio di metri dal nuovo “sarcofago” della centrale esplosa nel 1986: composta da 3.800 pannelli fotovoltaici installati su 1,6 ettari, eroga al momento una potenza simbolica di solo un megawatt e sopperisce alle necessità di circa 2.000 famiglie, ha reso noto il direttore della società ucraino-tedesca Solar ...