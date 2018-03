Henrieta |  Millie e Menna | le tre sciatrici ipovedenti che hanno conquistato il SuperG

agi

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nella seconda giornata delle Paralimpiadi di Pyeongchang, la britannica Millie Knight si è messa al collo la medaglia d’argento per il SuperG, circa 24 ore dopo dopo averne portata a casa un altra nella discesa libera. Non è l’oro, ma per Millie ha forse lo stesso valore. 19 anni, ipovedente da quando ne aveva uno a causa di una brutta infezione agli occhi, Millie, che scende a velocità impressionanti dalle cime delle montagne più alte con una visione sfuocata che arriva massimo a tre metri, ha conosciuto davvero la paura solo l’anno scorso. All’inizio del 2017 si è schiantata a 115 km orari riportando una commozione cerebrale. Solo con l’aiuto della psicologa che l’ha in cura da anni e della sua guida, Brett Wild - che lei conosce come una macchia arancione che le indica la via - Millie è riuscita a vincere ...