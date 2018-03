Hearthstone | Blizzard annuncia la nuova espansione Boscotetro

Hearthstone su console? Blizzard non ha ancora piani in merito : Hearthstone non ha piani per nessuna release su console nel 2018, riporta Dualshockers.A ribadirlo sono il producer e il director del gioco Yong Woo e Ben Brode a Dualshockers, e se le dichiarazioni vengono da loro beh, non c'è nulla da fare. I due hanno detto che non hanno nulla da annunciare per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, per quanto una versione console del celebre gioco di carte collezionabili digitale farebbe senz'altro gola a ...