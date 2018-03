Hawaii Five-0 7 su Rai2 | anticipazioni 12 e 19 marzo | tra giochi mentali e secondo

optimaitalia

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nella prima serata di lunedì 12, torna-0 7 sucon due nuovi episodi in prima visione assoluta. A seguire, ci sarà un episodio in replica. In Italia, la settima stagione di-0 ha debuttato il 15 maggio 2017 quando è stato trasmesso il primo episodio. Inspiegabilmente, l'emittente ha interrotto la trasmissione, per poi tornare regolarmente, con ilepisodio, da lunedì 52018.Si inizia con il 7x04 dal titolo “Ossessioni”, di cui vi riportiamo la sinossi: McGarrett e Alicia vanno allo studio della dottoressa Gray e Alicia si insospettisce perché nota un libro sugli scacchi nella libreria. Certa che la Gray sia il killer, e nonostante gli ordini contrari di Steve, Alicia irrompe in casa della donna, dove trova una scacchiera con alcuni pezzi mancanti, identici a quelli trovati sulle scene del crimine. La situazione, però, precipita. La Gray ...