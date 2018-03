“Ha dormito con lei!” Isola | rivelazione choc della moglie di Amaurys Perez Da giorni

caffeinamagazine

: “Ognuno deve adottare un povero”. Per questo il missionario laico Biagio Conte ha digiunato per 10 giorni e dormito… - redazioneiene : “Ognuno deve adottare un povero”. Per questo il missionario laico Biagio Conte ha digiunato per 10 giorni e dormito… - thevintagesoul_ : Ridendo e scherzando pomeriggio ho dormito fino alle sei...Bellissimo ?? (nessuno ha riso o scherzato, fin quando le… - azzurranappi4 : cmq alla fine è successo che stanotte ho dormito zero e oggi pomeriggio l’asma mi ha lasciata per una mezz’oretta c… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Negli ultimigira un pettegolezzo molto scottante sull’dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono cheabbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, ladel pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. “Fino a questo momento non ho replicato perché non mi piace apparire in certe cose, preferisco lasciar parlare. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero:non ha fatto nulla”. Così esordisce con determinazione la Rende. “Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere.è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. ...