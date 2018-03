GREY' S ANATOMY 14 Anticipazioni del 12 marzo 2018 | il dubbio di Meredith su Jo e Alex

April morirà in GREY’s Anatomy 14? Perché l’addio a Sarah Drew nel finale di stagione potrebbe essere tragico : È da giorni ormai che il pubblico del medical drama si sta chiedendo se April morirà in Grey's Anatomy 14 al termine di questa stagione. L'annuncio del licenziamento delle due attrici Jessica Capshaw e Sara Drew, interpreti rispettivamente di Arizona Robbins e April Kepner, rappresenta la fine di un'era per questa serie che ha fatto della caratterizzazione dei suoi personaggi uno dei suoi punti di forza: Grey's Anatomy perde da un lato ...

GREY's Anatomy dice addio a Arizona Robbins e April Kepner. Fuori a fine stagione : Grey's Anatomy perde Arizona Robbins e April Kepner, le due dottoresse interpretate rispettivamente da Jessica Capshaw e Sarah Drew. Lo ha confermato la stessa produzione del 'medical drama' trasmesso da Abc sin dal 2005, specificando che le due attrici lasceranno la serie alla fine dell'attuale stagione (14ma, ndr).Capshaw è nel cast dal 2008, prima come guest star poi come fissa. Il suo personaggio Arizona è una pediatra gay ...

«GREY’s Anatomy» : sono (altri) due gli addi alla serie : addio, Arizona ed April, ultime vittime della furia di Shonda Rhimes. Grey’s Anatomy, le cui sventure e morti, le tragedie e gli incidenti sono ormai innumerabili, ha dovuto dare il benservito ad altri due personaggi. Arizona Robbins (Jessica Capshaw) e April Kepner (Sarah Drew) dovranno lasciare la serie alla fine dell’attuale stagione, la quattordicesima. https://twitter.com/JessicaCapshaw/status/971820968396992512 ...

Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da GREY’s Anatomy per lo stipendio di Ellen Pompeo? La replica alle accuse : La notizia di Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey's Anatomy ha generato sconforto nel pubblico storico della serie tv, affezionato ai due volti entrati a far parte, rispettivamente, dalla quinta e sesta stagione del medical drama di ABC e ora destinati ad uscire di scena al termine della quattordicesima, non è ancora chiaro in che modo. Dopo l'annuncio di Shonda Rhimes che diceva addio alle due attrici ringraziandole per il lavoro ...

GREY’s Anatomy - anticipazioni : addio ad Arizona Robbins e April Kepner : Brutte, bruttissime notizie per i fan di Grey’s Anatomy. Secondo le ultime anticipazioni gli appassionati del medical drama scritto da Shonda Rhimes dovranno dire addio ad Arizona Robbins e April Kepner. Le due dottoresse non faranno più parte dei dottori del famoso Grey Sloan Memorial Hospital. La produzione non ha rinnovato i contratti alle due attrici che da anni interpretano questi due amatissimi personaggi. Come mai? All of us ...

