ilfattoquotidiano

: #GreenHill, le motivazioni della Cassazione. Enpa: uno scenario di sprezzante crudeltà. Sentenza ribadisce con forz… - enpaonlus : #GreenHill, le motivazioni della Cassazione. Enpa: uno scenario di sprezzante crudeltà. Sentenza ribadisce con forz… - enpaonlus : #GrenHill, Enpa: 'La sentenza stabilisce che gli animali hanno diritto alle cure' [us] - Cascavel47 : Green Hill, la Cassazione chiude la vergognosa vicenda dei beagle. Ma non basta -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nessuno potrà mai cancellare la vergogna delle sofferenze inflitte a migliaia di canidetenuti a fini di sperimentazione nell’allevamento di. Ma, grazie anche all’impegno delle associazioni animaliste – in primo luogo della LAV – oggi possiamo sperare che fatti simili non si ripeteranno più. Proprio sull’onda dei fatti di, infatti, nel 2014 il nostro paese ha vietato finalmente l’allevamento di cani per la sperimentazione. E altrettanto finalmente, pochi giorni fa la, terza sezione penale, ha confermato in via definitiva la condanna, inflitta nel 2015 dal Tribunale di Brescia e avallata nel 2016 dalla Corte di appello, di un anno e 6 mesi di reclusione a carico di Bernard Gotti e Ghislane Rondot, co-gestori di “2001”, e di un anno di reclusione a carico di Roberto Bravi e Renzo Graziosi, ...