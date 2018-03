Grecia | il presidente del Paok sul campo armato di pistola | governo sospende il

Grecia - presidente del Paok entra in campo con la pistola : campionato a rischio sospensione : Follia in Grecia, presidente del Paok entra in campo con la pistola 'Certe scene non sono tollerabili - ha detto il ministro allo sport Georgios Vassiliadis - e richiedono decisioni coraggiose'. Allo ...

Grecia - calcio e follia. Presidente scende in campo con la pistola : Il calcio, a questi livelli, smette di essere uno sport. La Grecia si deve fermare. E l' Uefa deve accendere i fari su quanto accaduto, affinché non si ripeta mai più.