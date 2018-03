Governo | Berlusconi | Salvini scelga via più giusta ma nuovo voto pessimo segnale

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...

Berlusconi si affida a Letta per trovare consensi nel Pd al Governo di centrodestra : Ha dato appuntamento agli eletti di Forza Italia il prossimo mercoledì e nella lettera di convocazione ha precisato che intende collaborare in maniera leale con gli alleati, «fermo restando l’impegno a sostenere il candidato premier indicato dal maggiore partito della coalizione». Silvio Berlusconi non riesce a fare esplicitamente il nome di Matteo...

Governo - Emiliano : “No M5s? Dobbiamo elencare cosa noi pensiamo di Salvini e Berlusconi?” : Michele Emiliano continua nel suo controcanto, e rilancia la proposta di un sostegno del Pd al M5s per la formazione di un Governo, rigorosamente basato su un programma da definire. Ospite al L’Aria che Tira a La7, Emiliano commenta i tanti attacchi che nella precedente legislatura sono venuti dal M5s: “Devo ripetere tutto quello che noi del Pd abbiamo detto e pensiamo di Salvini e Berlusconi?” L'articolo Governo, Emiliano: ...

Governo : Giorgetti - proposte da noi e M5S oppure voto con agibilità Berlusconi : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Il centrodestra ha vinto le elezioni, ha preso molti più voti dei Cinquestelle. Ci rendiamo conto che la situazione è bloccata per motivi di numeri, noi faremo la nostra proposta, la faranno i Cinquestelle, vedremo quella che avrà le gambe per camminare, se nessuno l’avrà si tonerà a votare cercando un chiarimento”. Lo dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di ...