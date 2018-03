Gossip | Giorgia Palmas e Filippo Magnini fidanzati? L’indiscrezione di Chi

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018)stanno insieme? La notizia diè stata resa nota in anteprima da TgCom24, che ha pubblicato alcuni scatti pubblicati tra le pagine del settimanale "Chi" in edicola da domani con il nuovo numero. Se l'indiscrezione fosse confermata, questo sarebbe un bel colpo per il mondo che si occupa di cronaca rosa. Entrambi infatti vengono fuori da due storie molto lunghe, serie e passionali. Come ben saprete l'ex Velina è stata per molti anni la fidanzata di Vittorio Brumotti, spericolato inviato di Striscia la Notizia che, messe da parte le acrobazie sopra le due ruote della sua affidabile bicicletta, ha deciso di smascherare il crimine, cercando coloro che vendono droga e fermando le persone che maldestramente "rubano" il posto auto agli invalidi. Una fine molto silenziosa quella trae Vittorio Brumotti, che non hanno mai alimentato il...