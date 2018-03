Google mostra le risposte di Stack Overflow nei risultati di ricerca ma solo per pochi

Google Play Film mostra la dicitura 4K su Android TV - ma la risoluzione resta HD : I contenuti precedentemente acquistati su Google Play Film includono in alcuni casi la dicitura "4K" su Android TV, ma poi restano disponibili al massimo alla risoluzione Full-HD: si tratta di un bug o del segno che qualcosa sta per cambiare? L'articolo Google Play Film mostra la dicitura 4K su Android TV, ma la risoluzione resta HD è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Foto può salvare le Motion Stills in formato GIF e mostra le località vicino alla data : Google Foto è ora in grado di salvare le Motion Stills come GIF o video, come anticipato nelle scorse settimane. Nel frattempo l'applicazione mostra le località in cui sono state scattate le immagini a fianco di ogni separatore con la data. L'articolo Google Foto può salvare le Motion Stills in formato GIF e mostra le località vicino alla data è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast : Continuano ad arricchirsi le possibilità di interazione e le risposte che Google Home è in grado di fornire, l'ultima in ordine di tempo riguarda la capacità dell'assistente di Google di mostrare risultati sotto forma di molteplici video di YouTube tramite Google Chromecast, direttamente sulla TV dell'utente. L'articolo Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast è stato pubblicato per la prima volta ...

Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole : A causa di quello che con ogni probabilità è un errore di rendering, i possessori di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL che utilizzano i live wallpaper basati su Google Earth visualizzano una improbabile linea artificiale di nuvole lungo il continente americano. L'articolo Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La versione desktop di Google Calendar ora mostra i numeri delle settimane : Da oggi la versione desktop di Google Calendar supporta una piccola, interessante funzione: è stata aggiunta tra le "Impostazioni" un'opzione per visualizzare i numeri delle settimane. La utilizzerete? L'articolo La versione desktop di Google Calendar ora mostra i numeri delle settimane è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Foto - se si cercano “gorilla” o “scimmia” nessun risultato : “Censurate perché mostravano immagini di neri” : Cerchi “gorilla” e compare un tuo scatto in compagnia di un amico. La tecnologia di riconoscimento delle immagini, che un giorno molte aziende sperano di utilizzare per i sistemi di guida autonoma o per implementare le funzionalità degli assistenti personali, al momento è ancora molto lontana dall’essere perfetta. Una falla nel sistema di Google Foto l’ha scoperta nel 2015 uno sviluppatore di software: il servizio di ...

60 giochi rimossi dal Google Play Store : un malware mostrava annunci pornografici - a rischio i bambini : Google ha rimosso ben 60 applicazioni dal Play Store: un malware mostrava annunci pubblicitari pornografici e non solo, a rischio i più piccoli. L'articolo 60 giochi rimossi dal Google Play Store: un malware mostrava annunci pornografici, a rischio i bambini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.