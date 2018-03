Google Allo Web presto dovrebbe funzionare anche senza un telefono connesso alla rete

Google Home si prepara allo sbarco in Italia : Google cerca tester fra le guide locali : Oramai non ci dovrebbero essere più dubbi sull'arrivo di Google Home in Italia nei prossimi mesi perché oggi ci sono indizi ancora più solidi sul fatto che ciò avvenga, che si vanno a sommare a quelli degli ultimi giorni. L'articolo Google Home si prepara allo sbarco in Italia: Google cerca tester fra le guide locali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Allo per Android si aggiorna alla versione 26 con nuove feature : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo update di Google Allo per Android, portandola alla versione 26.0.058_RC05. Si tratta soltanto di un piccolo update ma analizzando il codice è stata scovata qualche interessante novità in arrivo.

Le chiamate di Google Duo funzionano con utenti che non l'hanno installato - miglioramenti anche per Allo : Le chiamate di Google Duo possono essere usate anche con utenti che non l'hanno installato, Allo ottiene miglioramenti della finestra di preview.