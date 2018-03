Golf | PGA Tour 2018 | quarto round stellare di Paul Casey L’inglese si aggiudica il

Golf - PGA Tour 2018 : che bagarre ad un round dal termine del Valspar Championship! Conners guida dinanzi ad un ottimo Woods : Il PGA Tour viaggia spedito verso il termine del suo appuntamento settimanale. Continua infatti il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Dopo tre round la leadership è sempre sulle spalle di Corey Conners. Il canadese sigla un solido -3 volando ad un complessivo -9 (204 colpi) e dimostrando ancora una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Corey Conners mantiene la leadership del Valspar Championship : Il PGA Tour prosegue con il suo appuntamento settimanale. Continua infatti senza intoppi il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine della seconda tornata di gara è sempre Corey Conners a guidare la leaderboard. Il canadese, grazie al -2 di giornata, sale al punteggio complessivo di -6 (136 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Corey Conners guida il Valspar Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua la sua stagione nella splendida\Florida. Via infatti al Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo in testa Corey Connors. Il canadese ha chiuso la prima giornata con il punteggio di -4 (67 colpi), una lunghezza meglio dei suoi più immediati inseguitori ...

Golf - PGA Tour 2018 : playoff vincente per Justin Thomas. Beffa per Luke List : Justin Thomas torna al successo nel PGA Tour dopo 4 mesi di digiuno. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) premia la spregiudicatezza del ventiquattrenne di Louisville. Thomas ha piegato un ottimo Luke List alla prima buca di playoff trovando un birdie. Entrambi gli statunitensi avevano chiuso la 4 giorni di gara con lo score ...

Golf - PGA Tour 2018 : Luke List guida il The Honda Classic ad un round dalla conclusione : Il fine settimana di PGA Tour si avvia a vele spiegate verso la conclusione. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) è alle porte dell’ultimo e decisivo round. Al termine dei primi tre giri l’americano Luke List guida la leaderboard con il punteggio complessivo di -7 (203 colpi). Score molto bassi testimoniano la complessità ...

Golf - PGA Tour 2018 : punteggi bassi nel The Honda Classic - guidano Luke List e Jamie Lovemark. In crescita anche Tiger Woods : punteggi bassi e grande equilibrio a metà gara nel The Honda Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens, in Florida. A guidare la classifica sono due statunitensi, Luke List e Jamie Lovemark, attualmente in testa con 3 colpi totali sotto il par. List, in particolare, ha realizzato il miglior giro di giornata con 66 colpi (-4) e ha recuperato ...

Golf - PGA Tour 2018 : Simpson e Noren a braccetto al comando del The Honda Classic : Il PGA Tour 2018 lascia la California spostandosi in Florida, precisamente sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens. Via dunque al The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari), torneo che si disputa dal lontano 1972 e che annovera ai nastri di partenza Golfisti di primo piano. Al termine del primo round troviamo al comando della manifestazione la coppia composta dallo svedese Alex Noren e dall’americano ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bubba Watson amministra nell’ultimo round conquistando il Genesis Open : Bubba Watson riesce a conservare la prima posizione conquistando il Genesis Open (montepremi 7,2 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades l’americano conclude la kermesse del PGA Tour con lo score di -12 (272 colpi), due meglio dei connazionali Tony Finau E Kevin Na, bravi a conquistare il podio con un solido ultimo giro. Quarta posizione con il punteggio di -9 per gli statunitensi Sam ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bubba Watson comanda la classifica ad un round dal termine del Genesis Open : Ancora California, ancora PGA Tour. I campioni del circuito professionistico per antonomasia sono ad un round dal termine del Genesis Open 2018 (montepremi 7,2 milioni di dollari). Al comando della kermesse statunitense che si svolge sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades troviamo Bubba Watson. L’americano guida con lo score complessivo di -10 (203 colpi) grazie ad una splendida prova nel terzo giro. Un -6 che lo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Cantlay - McDowell e Saunders al comando del Genesis Open. Tiger Woods e Francesco Molinari non superano il taglio : Tre atleti sono momentaneamente in testa al Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. Ma il secondo giro è ancora incompleto a causa del sopraggiungere dell’oscurità e così la classifica al termine della seconda giornata è ancora provvisoria. A guidare la leaderboard per ora ci sono gli statunitensi Patrick Cantlay e ...

Golf - PGA Tour 2018 : Patrick Cantlay e Tony Finau in testa al Genesis Open. Alti e bassi per Tiger Woods - partenza a rilento per Francesco Molinari : partenza a rilento per i big nel primo giro del Genesis Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California. A comandare la classifica per ora sono gli statunitensi Patrick Cantlay e Tony Finau, abili nell’interpretare al meglio le insidie del percorso e ad issarsi in vetta con 66 colpi (-5), staccando di una lunghezza i connazionali ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ted Potter junior si aggiudica l’AT&T Pebble Beach Pro-Am : La settimana del PGA Tour si è chiusa con la sorprendete vittoria di Ted Potter junior. L’americano si è imposto nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2018 (montepremi 7,4 milioni di dollari). La kermesse satunitense si è svolta sulla bellezza di 3 percorsi par 72, ovvero il Pebble Beach Golf Links, lo Spyglass Hill Golf Course, ed infine il Monterrey Peninsula Country Club, tutti situati a Pebble Beach. Potter ha chiuso il week-end con ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ted Potter Jr fenomenale! Recupera 22 posizioni e affianca Dustin Johnson in vetta all’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Cambia il partner, ma Dustin Johnson resta al comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,4 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento su tre percorsi, ossia il Pebble Beach Golf Links, lo Spyglass Hill Golf Course ed infine il Monterrey Peninsula Country Club, tutti situati a Pebble Beach, in California. A fare la differenza nel terzo giro è stato un incredibile Ted Potter Jr, che ha ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson e Beau Hossler in fuga nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Due statunitensi volano in testa all’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,4 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento su tre percorsi, ossia il Pebble Beach Golf Links, lo Spyglass Hill Golf Course ed infine il Monterrey Peninsula Country Club, tutti situati a Pebble Beach, in California. Beau Hossler e il numero 1 al mondo Dustin Johnson hanno preso il largo, spiccando il volo a ...