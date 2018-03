Goldman Sachs : Harvey Schwartz si dimette - Solomon diventa unico presidente : Goldman Sachs ha annunciato che Harvey Schwartz, presidente e co-direttore del gruppo, ha deciso di dimettersi, con effetto a partire dal prossimo 20 aprile. David Solomon rimarrà quindi l'unico ...

Goldman Sachs - Schwartz lascia la carica di presidente : Novità al vertice di Goldman Sachs . Harvey M. Schwartz , presidente e co-direttore operativo della banca americana, ha deciso che lascerà i suoi incarichi il prossimo 20 aprile. Di conseguenza, David ...

Goldman Sachs - ceo Blankfein si dimetterà dopo 12 anni a fine anno - rumor WSI - : Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs da più di 12 anni, si starebbe preparando a lasciare l'incarico verso la fine dell'anno. E' quanto riporta il Wall Street Journal, ...

Goldman Sachs - Lloyd Blankfein verso l'addio : Lloyd Blankfein potrebbe presto dire addio a Goldman Sachs . Il Chief Executive Officer del colosso finanziario statunitense dovrebbe lasciare l'incarico a fine 2018 dell'anno dopo 12 anni alla guida ...

Il primo a pagare dazio è Gary Cohn - l'ex Goldman Sachs consigliere di Trump lascia la Casa Bianca : Quelle di Trump sono parole che non lasciano dubbi sulle intenzioni di portare avanti una politica fortemente protezionistica, nonostante l'insistente pressing sulla Casa Bianca per scongiurare il ...

Il primo a pagare dazio è Gary Cohn - l'ex Goldman Sachs consigliere di Trump lascia la Casa Bianca : Gary Cohn ha negato il suo sostegno ai piani di Donald Trump sui dazi commerciali. l'ex Goldman Sachs lascia la Casa Bianca, il presidente lo ringrazia per il lavoro fatto e dice che "prenderemo presto una decisione sulla nomina del nuovo capo dei consiglieri economici. Molti vogliono il posto. Decideremo con saggezza". Ci sarebbero due papabili candidati, con visioni diametralmente opposte: Larry Kudlow, conservatore fautore del libero ...

Goldman Sachs : azionario potrebbe scivolare fino a -25% con tassi Treasuries al 4 - 5% : Livelli dei tassi decennali dei Treasuries al 4,5% innescherebbero un crollo dell'azionario e un forte rallentamento dell'economia Usa, ma non una recessione. E' quanto risulta dall'outlook sui mercati reso noto dagli analisti di Goldman Sachs.

Incontro Barroso-Katainen - esplode caso su sospetta attività lobby. Goldman Sachs si difende : A Bruxelles esplode il caso di Jose Manuel Barroso, dopo l'Incontro che l'ex presidente della Commissione europea, ora presidente di Goldman Sachs International ha incontrato il vice presidente della ...

Goldman Sachs lancia l'allarme sull'economia Usa : Mentre tutti guardano con fiducia alla ripresa dell'economia Usa , in primis la Fed, , Goldman Sachs lancia l'allarme: cresce la preoccupazione per la spesa federale, i rendimenti in aumento e le necessità di contrarre nuovo debito. La view di Goldman ...

Forte interesse per Goldman Sachs : Chiusura del 15 febbraio Brilla la banca d'affari americana , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che chiude la seduta con un aumento dell'1,94%. Operatività odierna: A livello operativo, Goldman ...

Meloni contro la Jebreal : "Ex moglie di ereditiere Goldman Sachs" : Giorgia Meloni non usa giri di parole e mette nel mirino Rula Jebreal. La giornalista infatti ha commentato i fatti di Macerata e la sua analisi non è stata digerita dalla leader di Fratelli d'Italia. ...

Goldman Sachs : analisi degli investimenti su azioni o su bond in questo 2018 : Inoltre il rischio di una politica fiscale Usa dai caratteri più espansivi e il dibattito sulla possibilità che la Federal Reserve fissi target di inflazione danno dimostrazione che si necessiti di ...

Ferrari - Goldman Sachs alza il target price : Teleborsa, - Si muove al ribasso Ferrari , con un calo dell'1,85% in linea con la debolezza evidenziata dalle altre blue chips del listino milanese e, nonostante le buone indicazioni degli analisti. ...

Ferrari - Goldman Sachs alza il target price : Si muove al ribasso Ferrari , con un calo dell'1,85% in linea con la debolezza evidenziata dalle altre blue chips del listino milanese e, nonostante le buone indicazioni degli analisti. In particolare,...