Gol annullato | presidente del Paok entra in campo con la pistola | Lapresse

Grecia - presidente Paok in campo con la pistola/ Video - minaccia arbitro per Gol annullato : “Carriera finita” : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:03:00 GMT)

Atene - Gol annullato al novantesimo. Parapiglia in campo e il presidente del Paok irrompe con la pistola : Un derby concitato quello tra Aek e Paok, il risultato è sullo 0 a 0 e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando mancano pochi secondi al fischio finale, il Paok segna la rete della vittoria. L’arbitro annulla il gol: fuorigioco. Scoppia il Parapiglia. Prima le lamentele dei giocatori, poi la panchina che si agita, alla fine interviene il presidente Ivan Savvidis che, guardato a vista, entra in campo sbraitando. Dopo una prima ...

Grecia - follia in Paok-Aek : presidente in campo con la pistola dopo Gol annullato : Il patron di casa non ha digerito un gol annullato ai suoi. Jimenez, tecnico Aek: "Chiusi negli spogliatoi"

Follia Paok-Aek - presidente entra in campo con la pistola dopo un Gol annullato [VIDEO] : Episodio shock in Grecia durante la gara tra Paok ed Aek. A pochi minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa, reazione incredibile da parte del presidente del Paok che ha invaso il campo armato di pistola e ha intimato i suoi calciatori di lasciare il campo. Come raccontano i media greci anche una clamorosa minaccia nei confronti del direttore di gara: “la tua carriera finisce qua”. Il presidente è stato scortato ...

Follia Paok-Aek - presidente entra in campo con la pistola dopo un Gol annullato : Episodio shock in Grecia durante la gara tra Paok ed Aek. A pochi minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa, reazione incredibile da parte del presidente dei padroni di casa che ha invaso il campo armato di pistola e ha intimato i suoi calciatori di lasciare il campo. Come racconto i media greci anche una clamorosa minaccia nei confronti del direttore di gara: “la tua carriera finisce qua”. Il presidente è stato ...

DIRETTA / Sudtirol Renate (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gol annullato al Sudtirol : DIRETTA Sudtirol-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:57:00 GMT)

DIRETTA/ Lazio Juventus - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : annullato autoGol di Lukaku : DIRETTA Lazio Juventus, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti.

DIRETTA/ Lazio Juventus (risultato live 0-0) info streaming video e tv : annullato autoGol di Lukaku : DIRETTA Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Diretta/ Carpi Entella (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gol annullato a Poli! : Diretta Carpi-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi per la 27^ giornata.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:06:00 GMT)

Arbitro Doveri/ Video - moviola VAR Milan Sampdoria : rigore per mano di Murru - annullato Gol a Bonucci : Arbitro Doveri, Video moviola VAR Milan Sampdoria: rigore per mano di Murru, annullato gol a Bonucci. Dubbi invece sul tocco di mano di Calabria. Gattuso invece aiuta un assistente...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Diretta/ Milan-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gol annullato a Bonucci : Diretta Milan Sampdoria info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo a San Siro per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Diretta/ Sicula Leonzio Lecce (risultato live 0-0) streaming video e tv : Gol annullato ai siciliani : Diretta Sicula Leonzio-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Altro esame importante per la capolista reduce dall'ennesima vittoria.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Udinese - Oddo contro il Var : 'Gol annullato ingiustamente' : Nicolò Frustalupi si conferma talismano di Walter Mazzarri, ancora imbattuto quando è stato chiamato in causa per sostituire il tecnico livornese. 'Tre punti importanti di cui siamo soddisfatti' è il ...

Torino-Udinese - Gol annullato a Barak dal Var in maniera incomprensibile! [VIDEO] : Torino-Udinese si accende attorno al 20′ minuto. Barak insacca la rete dell’1-0 ma il direttore di gara annulla la rete dopo un primo consulto col Var e dopo aver visionato le immagini a bordo campo. La decisione però risulta essere davvero incomprensibile, quasi assurda. Il direttore di gara ha fischiato un fallo di Maxi Lopez su Burdisso, avvenuto però molto distante dal pallone, un fallo che non ha influito minimamente ...