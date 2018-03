Gli utenti Android sono più fedeli degli utenti iOS

Alessandro Borghese 4 Ristoranti - penultima tappa in Molise per la miGlior cucina autentica : Sbarca in Molise la penultima tappa di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda domani, martedì 13 marzo alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Alla scoperta delle risorse gastronomiche della regione, chef ...

Overwatch da una mano aGli utenti - la manovra di Blizzard sul proprio forum : Il secondo anniversario di Overwatch si avvicina ormai sempre più, con i festeggiamenti che di certo non mancheranno di presenziare all'interno del titolo Blizzard, come si confà a produzioni di un certo calibro e soprattutto di una certa risonanza mediatica. Perchè nel corso del tempo, Overwatch è indiscutibilmente riuscito a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto all'interno del panorama videoludico mondiale, con numeri che sul finire dello ...

Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccoGliere dati deGli utenti : Bolt App Lock è un'app pubblicata sul Play Store da Facebook lunedì 5 marzo e poi rimossa venerdì 9 marzo, in quanto si sarebbe trattato soltanto di un test L'articolo Facebook ha pubblicato sul Play Store (e poi rimosso) un’app per raccogliere dati degli utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L'Egitto starebbe creando Bitcoin dirottando la connessione deGli utenti. Un report : Un sistema hardware e software che dirotterebbe di nascosto il traffico web, con l’obiettivo di estrarre criptovaluta ma anche di bloccare l’accesso a siti di informazione indipendenti. E’ quanto risulta da un rapporto di un gruppo di ricercatori del Citizen Lab dell'Università di Toronto, pubblicato da Qz.com, che ha chiamato in causa Egitto, Siria e Turchia e una società canadese chiamata Sandvine, che ...

Gli utenti Android sono più fedeli di quelli Apple? Uno studio lo dimostra : Un recente studio afferma come la tendenza del mercato in termini di fedeltà sia cambiata tra gli utenti Android e Apple iOS: i primi lo sono di più.Non molti anni fa il marchio Apple era considerato uno dei marchi con i clienti più fedeli in assoluto, ovvero se compri un iPhone continuerai a comprare iPhone anche negli anni successivi.Ebbene un recente studio condotto dall’azienda di analisi del mercato CIRP, afferma che il livello di ...

Galaxy Note 9 già la prima delusione nelle aspettative deGli utenti? Ecco perché : Secondo recenti informazioni fatte trapelare da un importante esperto di mercato, il prossimo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe già deludere un importante aspettativa da parte degli utenti.Quando Samsung ha registrato il proprio brevetto per la tecnologia che permette di inserire lo scanner per le impronte digitali sotto il display, in molti si aspettavano quest’innovazione sui prossimi dispositivi top di gamma del 2018.Ebbene ormai abbiamo ...

Spotify e la ribellione deGli utenti con versione Craccata : 1 stella sul Google Play Store : Scoppia il caso Spotify, l’applicazione che permette di ascoltare musica in mobilità, con tutti gli utenti che senza più la versione “Craccata” danno 1 stella e commenti negativi sul Play Store.Spotify è da tempo riconosciuta come una delle migliori applicazioni in assoluto sia su piattaforma Android che Apple iOS per ascoltare musica in completa mobilità.Non vi serve infatti scaricare la musica sul vostro dispositivo mobile, ...

Gli utenti Android sono i più fedeli al loro sistema operativo : (Foto: Google) Fino a pochi anni fa l’opinione comune riguardo il sistema operativo Android era quella di un software completo e promettente ma meno affidabile e piacevole da usare rispetto alla concorrenza. Quei tempi sono cambiati da tempo ormai, e a dimostrarlo c’è ora uno studio realizzato dalla società di ricerca Cirp, che negli Stati Uniti ha analizzato il tasso di fedeltà degli utenti Android al proprio sistema operativo, ...

Spotify blocca Gli utenti che usano app illegali e craccate : Nuova stretta nel settore musicale: Spotify ha bloccato le utenze ritenute colpevoli di aver utilizzato applicazioni craccate, ossia che utilizzano l’app ufficiale modificata per far si che l’account gratuito possa funzionare al pari di quello a pagamento senza spenderci niente. La barcaccia delle app braccate era veramente arrivata alle stelle, vedendo online le innumerevoli versioni fasulle della piattaforma di musica in streaming ...

Call of Duty WW2 ascolta Gli utenti - rese permanenti due modalità a tempo limitato : Lo scorso mese di dicembre Call of Duty WW2 ha visto comparire all'interno del gioco alcune tra le modalità che più hanno riscosso il favore dell'appassionata utenza del titolo di Sledgehammer Games, vale a dire Gioco delle Armi e Caccia agli Oggetti. Un innesto che era solo temporaneo e limitato all'evento invernale Winter Siege (che ha presto il via lo scorso 8 dicembre e si è conlcuso con l'arrivo dell'anno nuovo il 2 gennaio), con i ...

Spotify blocca chi usa App craccate. Gli utenti insorgono : Fate schifo : In prossimità dell'entrata in Borsa, Spotify ha inviato un'email agli utenti che utilizzano la versione Premium illegalmente per avvisarli della chiusura del loro account.La decisione della piattaforma di streaming musicale pià popolare al mondo ha creato il panico generale tra chi utilizza applicazioni craccate per usufruire dei servizi aggiuntivi. In sostanza, funziona così. Chi scarica Spotify, ma non si abbona, è costretto ad ...

