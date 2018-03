Gli artisti verificati potranno postare contenuti nei risultati di Google

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : tripletta russa nelle coppie di artistico. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin conquistano la medaGlia d’oro : Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha chiuso la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali junior 2018, quest’anno di scena nella capitale bulgara di Sofia. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin hanno confermato la prima posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara conquistando per la prima volta il titolo iridato. Gli atleti allenati da Sergei Dobroskokov sono stati ...

Tingles favorisce il rilassamento con i video deGli artisti ASMR : Tingles è un'applicazione che permette guardare i video degli artisti ASMR, che inducono un rilassamento tipico dei suoni calmanti come sussurri, battiti, respirazione, suoni ambientali, battiti binaurali o suoni naturali come acqua, onde dell'oceano o pioggia. L'applicazione offre la possibilità di ascoltare l'audio in background anche con lo schermo spento e di impostare uno sleep timer. L'articolo Tingles favorisce il rilassamento con i ...

G-Rough lancia card che chiama a raccolta Gli artisti della Capitale : G-Rough, una struttura di suites 'unconventional e luxury' lancia la G-Community , una card esclusiva che chiama a raccolta rappresentanti del mondo dell'artigianato, della moda, dell'arte, del cinema, dell'imprenditoria, del design per condividere con loro eventi che portano alla luce la Roma nascosta, lontana dai circuiti turistici ...

Pattinaggio artistico - Matteo Rizzo suona la carica per i Mondiali Junior : “VoGlio rimanere tra le prime cinque posizioni” : Matteo Rizzo, dicianovenne romano stanziato a Bergamo, è stato senza dubbio la rivelazione di questa stagione: dopo essersi laureato Campione Nazionale, l’atleta azzurro ha fatto il suo esordio Olimpico a PyeongChang 2018 pattinando tra Team Event e gara di specialità quattro programmi di altissimo livello. Le ottime prestazioni Olimpiche sono arrivate a seguito di una prima parte di stagione a dir poco eccezionale, iniziata con la ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali juniores : “VoGlio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

Neanderthal - artisti al pari deGli uomini moderni : La percentuale dei pochi che ancora ritenessero i Neanderthal esseri rozzi, di scarsa intelligenza, poco più che animali selvatici, è destinata sicuramente a ridursi ulteriormente, dopo l'ultima ...

Mostra deGli studenti dell'Artistico di Modica : In occasione dei 350 anni dalla nascita di Tommaso Campailla i ragazzi della quarta classe del Liceo Artistico hanno organizzato una Mostra

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : l’elenco completo dei partecipanti. Assenti Tessa Virtue e Scott Moir - in gara Gli altri campioni olimpici : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo. In questi giorni sono state pubblicate le prime entry list per la manifestazione iridata, che hanno già subito diverse variazioni. La novità più importante riguarda la danza, dove non ci saranno i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang. I nordamericani non saranno gli unici a saltare ...

'Il Verano. Paradiso deGli artisti' - libro-guida sulle 500 celebrità del cimitero romano : Sulla tomba di Alberto Sordi, nel cimitero monumentale del Verano a Roma, l'epitaffio recita 'Sor Marchese è l'ora', su quella di Aldo Fabrizi 'tolto da questo mondo troppo al dente', mentre Vittorio ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2018 : Gli azzurrini ai raggi X in vista della rassegna di Sofia : Dal 5 all’11 marzo, l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ospiterà i Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio di figura 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli azzurrini che prenderanno parte alla rassegna iridata giovanile. Reduce dall’esperienza olimpica, Matteo Rizzo sarà della partita anche in questa manifestazione. Il diciannovenne, che ha ottenuto anche un ottimo nono posto agli Europei, prenderà parte ai ...

Gli Immortali - Artisti per sempre - in prima visione su Sky Arte HD : Prosegue il viaggio tra i cimiteri più noti e affascinanti d'Europa per rievocare epoche del passato e riscoprire le vicende di uomini e donne che hanno cambiato il percorso dell'Arte, della ...

Da BaGlioni a Eros e Jovanotti - i primi artisti per il live al San Paolo per Pino Daniele : Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Giorgia, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Giuliano Sangiorgi: sono i primi nomi ...

