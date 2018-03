' Giudizio Universale' | il live show su Michelangelo e la Cappella Sistina

repubblica

: Giudizio Universale: debutta il live show su #Michelangelo - Vatican News - vaticannews_it : Giudizio Universale: debutta il live show su #Michelangelo - Vatican News - anita_laturca : RT @gangiborgo: Il Nostro Giudizio Universale, capolavoro di Giuseppe Salerno, presente all'interno della Chiesa Madre. http://t.co/VhJutNp… - manzini_anna : RT @RepubblicaTv: 'Giudizio universale', il live show sulla Cappella Sistina - clip: 'Dies Irae' -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Debutterà a Roma il 15 marzoand the secrets of the Sistine Chapel , ilsulla nascita del capolavoro con la regia di Marco Balich in collaborazione con Lulu ...