Giovanni Malagò | “Candidiamo Federica Pellegrini per entrare nel Cio in quota atleti”

Olimpiadi Invernali 2026 : Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino : Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “Italia da 7. A Pechino per fare meglio. L’emozione più forte? L’oro di Fontana. Non mancano le ombre…” : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con dieci medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). La nostra Nazione è tornata in doppia cifra dopo 12 anni e ha rivinto dei titoli dopo l’edizione a secco di Sochi 2014. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un bilancio finale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dello sport azzurro ha ribadito il suo voto alla spedizione, ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “L’Italia merita 7 in pagella. Pensavo di fare più medaglie : a Pechino ne voglio 15” : Giovanni Malagò si è dichiarato particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti dall’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Presidente del Coni ha accolto con favore il bottino degli azzurri: 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi) che ci proiettano in doppia cifra dopo 12 anni, l’Inno di Mameli è tornato a suonare dopo otto anni dall’ultima volta e in ben tre occasioni. Queste le dichiarazioni che il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - parla Giovanni Malagò : “Arriveremo a dieci podi” : Si apre la seconda settimana per le Olimpiadi Invernali in quel di PyeongChang. L’Italia si presente all’ultimo sprint con ben sei medaglie, tra le quali spiccano ovviamente i due ori timbrati da Arianna Fontana e Michela Moioli. Dalla Corea arrivano le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, alla Gazzetta dello Sport: l’obiettivo resta quello dichiarato ad inizio Giochi, le dieci medaglie. “Siamo in linea, ...

Olimpiadi invernali 2018. I Giochi secondo Giovanni Malagò : Da bambino voleva fare il detective, suo padre l’avrebbe preferito medico, alla fine ha vinto la passione per lo sport. «Li ho praticati tutti», racconta Giovanni Malagò. «Un’autentica passione». Tanto che persino adesso, nonostante gli impegni e gli orari, continua a «correre, sciare, giocare a tennis, a calcetto, andare in palestra e fare canottaggio». Niente male, considerando che la sua giornata tipo comincia in ufficio alle 7.30 del mattino ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 in Italia? Bella idea candidatura Milano-Torino ma aspetto le elezioni” : Devono ancora iniziare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si sta già pensando all’edizione del 2026 la cui organizzazione verrà assegnata il prossimo anno. L’Italia potrebbe seriamente pensare a ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo lo smacco del ritiro della candidatura di Roma e i Giochi potrebbero tornare nel nostro Paese a 20 anni di distanza dal successo di Torino 2006. A parlarne è lo stesso Giovanni Malagò ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Faremo bella figura - voglio uno stile italiano. Mai stati così forti - competitivi ovunque : voglio almeno 10 medaglie. Sugli ori…” : Giovanni Malagò è particolarmente motivato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In vista della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 9 febbraio, il Presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani durante l’inaugurazione di Casa Italia che si è svolta nella giornata odierna: “Mi aspetto di fare una bella figura, come a Rio è fondamentale: come comportamento, come presenza, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “L’Italia ha molte frecce da sparare. Faremo una bella figura - mi aspetto risultati” : Cresce a dismisura l’attesa per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che ormai distano appena sei giorni. La Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 9 febbraio ma i primi azzurri sono già arrivati in Corea del Sud per svolgere i primi allenamenti e iniziare a saggiare neve e ghiaccio. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, è partito oggi alla volta della città che ospiterà la rassegna a cinque cerchi, pronto per guidare la ...

Tennis - Giovanni Malagò interviene sul caso Giorgi : “Situazione in evoluzione - noi tutti vogliamo risolvere questa vicenda” : Prima di partire per PyeongChang, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto anche sul caso Camila Giorgi, tornato ad infuocarsi alla vigilia delle convocazioni per la Fed Cup. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato al sito federale: “Mi è venuto a trovare la scorsa settimana il presidente Angelo Binaghi, abbiamo parlato di tante cose tra cui la questione della Giorgi, ad oggi la migliore Tennista italiana con un ...

Giovanni Malagò : “Riduzione degli stranieri negli sport di squadra : calcio - volley - basket. Decisione a marzo” : Giovanni Malagò è pronto per partire alla volta di PyeongChang dove l’8 febbraio scatteranno le Olimpiadi Invernali ma oggi ha presieduto la Giunta del Coni che ha affidato a Roberto Fabbricini il ruolo di Commissario della FIGC. Il Presidente del Coni ha ricevuto in dote il ruolo di Commissario della Lega Serie A con l’obiettivo di risolvere i problemi che affliggono il nostro calcio. Il numero 1 dello sport italiano ha parlato ...

Lega Serie A : Giovanni Malagò è il nuovo Commissario - : Il neo Commissario della Figc ha poi aggiunto: " Una cosa sola voglio precisare, quando ha cominciato a circolare il mio nome, ho sentito mormorii come se fossi una persona nuova di questo mondo, ...

Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà il commissario straordinario della Lega Serie A : Il segretario generale del CONI e nuovo commissario della FIGC Roberto Fabbricini ha nominato il presidente del comitato olimpico Giovanni Malagò come commissario straordinario della Lega Serie A. La decisione è stata presa dalla giunta straordinaria del CONI, riunitasi oggi pomeriggio The post Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà il commissario straordinario della Lega Serie A appeared first on Il Post.

Calcio - Giovanni Malagò sul commissariamento della FIGC : “Serve una figura che dia credibilità” : Sono giorni importanti per la FIGC. L’Election Day di lunedì 28 gennaio è stato un fallimento su tutta la linea. Tre candidati, quattro votazioni ma nessuna maggioranza. E di conseguenza nessun presidente. Un esito che sa di sconfitta, dopo mesi in cui da più parti era stata sbandierata una rivoluzione non ancora avvenuta. Il Calcio italiano ha dimostrato di non essere in grado di autogovernarsi, preferendo una mano esterna, un ...