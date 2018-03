Gino Sorbillo difende la pizza di Cracco | A me è piaciuta Le critiche? Solo

La pizza di Cracco - i nomi delle cose e il 'fuoco amico' di Gino Sorbillo : ... perché si ragiona: in fondo a me che cosa importa? Ecco, a te non importa nulla, ma per la cultura gastronomica di un popolo che ha inventato il cibo più famoso del mondo è pura subalternità. Fossi ...

Pizza di Carlo Cracco - critiche dal web. Gino Sorbillo : «A me è piaciuta - è pizza e basta» : La pizza rivisitata di Carlo Cracco ha fatto gridare allo scandalo i puristi della Margherita, che hanno trovato la proposta dello chef pluristellato nel suo nuovo ristorante in Galleria...

Carlo Cracco - prezzo choc per la Margherita a Milano/ Gino Sorbillo difende lo chef : “A me è piaciuta” : Carlo Cracco presenta la pizza nel suo ristorante in Galleria a Milano, una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web. Ma Gino Sorbillo lo difende(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:24:00 GMT)

Semi di basilico e cereali - polemiche per la - salata - pizza di Cracco. Ma a Gino Sorbillo piace… : Non uno qualsiasi, ma Gino Sorbillo , ambasciatore della pizza nel mondo, che con un post su Facebook ha difeso l'ex giudice di MasterChef: 'Ragazzi, a me lunedì scorso a cena l'interpretazione della ...

E Gino Sorbillo finalmente sbarca a Roma è il capofila di una lunga serie di nuove aperture : Lì è in apertura un nuovo ristorante - Le Palmerie - dal look coloniale, con pezzi unici d'arredamento provenienti da tutto il mondo e una tavola giovane, con un grande giardino adibito a serra ...

Disputa tra pizzerie - vince Gino : «Solo lui può usare il marchio Sorbillo» : «Gino Sorbillo, partendo da una solida tradizione familiare, ha saputo creare un brand riconosciuto nel Mondo ed è giusto che il suo impegno e il suo lavoro siano tutelati da tentativi...