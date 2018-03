Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione : Infine, per il momento sono stati già scelti i ministri appartenenti alla Cdu come per esempio Peter Altmeier all' Economia , Julia Kloeckner all' Agricoltura e Jens Spahn alla Sanità . Il futuro ...

Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione : Dopo sei mesi di complesse trattative, la Germania è riuscita finalmente ad avere un governo stabile grazie all’alleanza tra Cdu/Csu e l’Spd. Grazie a questa scelta sofferta, Angela Merkel sarà nominata addirittura cancelliera per la quarta volta nel corso della sua lunga carriera politica. Inoltre, questa nuova stabilità tedesca sarà un elemento fondamentale per poter assicurare un buon funzionamento dell’Unione Europea e dell’Eurozona. ...

Effetto voto Italia sullo spread. Nel Forex l'euro ritraccia da massimi dopo referendum Germania : Teleborsa, - Gli effetti per l'esito delle elezioni politiche in Italia mette sotto pressione lo spread ed il mercato del Forex. Dalle proiezioni non emerge un risultato definito, ovvero una chiara ...

Germania - da referendum Spd ok a governo con Merkel. Sì al 66% - : La base del partito si è espressa a favore della Grande coalizione che consente alla cancelliera di dare forma al suo quarto esecutivo. Partecipazione del 78,39%. Giuramento previsto per metà marzo