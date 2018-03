Gentiloni | Renzi esempio di stile | ora fiducia in Martina

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Pd - Renzi : “Mai stampella di estremisti. I trasformisti? Ho visto piaggeria e viltà”. E se la prende di nuovo con Gentiloni : “Me ne vado dalla segreteria, non dal partito” assicura. Anzi: non esclude il ritorno. “Noi non faremo da stampella a nessuno” giura. E la responsabilità a cui richiama Mattarella ora tocca ai “gruppi più grandi”, cioè destre e Cinquestelle. Nel giorno dell’addio, delle dimissioni da segretario del Pd ratificate (con lui assente) davanti alla direzione del Nazareno, Matteo Renzi parla al Corriere della ...

Emiliano e Gentiloni a colloquio con Mattarella per far fuori Renzi - la riunione carbonara di Crozza è esilarante : In apertura della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Crozza si fa in tre per dare vita a un’esilarante riunione tra Mattarella, Gentiloni e Emiliano indetta per escogitare insieme come fare fuori definitivamente Matteo Renzi! Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Emiliano e Gentiloni a colloquio con Mattarella per far fuori Renzi, la riunione carbonara ...

Pd - Zingaretti : “Mi candido alle primarie” / Rosato apre il dopo-Renzi - ma c'è l'ipotesi Gentiloni : Pd, Zingaretti: “Mi candido per le primarie”. Rosato apre per il dopo-Renzi, ma c'è l'ipotesi Gentiloni... Le ultime notizie sul Partito democratico dopo la sconfitta alle Elezioni Politiche(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Renzi esce e Calenda entra per affidare il Pd a Gentiloni : Nella cittadella devastata del Nazareno c'è chi va e chi viene. Ognun parla, e questa è l'aggravante. Il dimissionario Matteo Renzi, dicono, si tiene in «costante contatto» dal suo covo fiorentino; «ben consapevole della situazione», lo descrivono e ci mancherebbe che non lo fosse. Premono le minoranze interne, maramalde, per avere la sua testa e solo a tardo pomeriggio arriverà la certezza che ...

Calenda vs Confindustria : “Rivendica Industria 4.0? Va bene essere governativi - ma i padri sono Renzi e Gentiloni” : Carlo Calenda contro Vincenzo Boccia. Il ministro dello Sviluppo, neo iscritto al Pd e potenziale leader del partito “deRenzizzato” (ma lui nega), attacca il numero uno di ConfIndustria, che martedì si è affrettato ad allinearsi con i vincitori delle elezioni definendo l’M5s un “partito democratico, che non fa paura”. “Dopo le elezioni si scoprono molte cose nuove. Ho appreso ad esempio che il presidente di ...

Calenda si iscrive al Pd - Gentiloni ringrazia. Renzi : niente consultazioni - vado a sciare : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera.

Crisi Pd - Carlo Calenda : “Mi iscrivo al partito”. E da Gentiloni a Richetti tutti lo accolgono come il leader per il post Renzi : Bastano venti parole compulsate dallo smartphone e affidate ai social per vedere spalancate le porte, come se stessero tutti aspettando la mossa. “Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd”, scrive Carlo Calenda su Twitter di buon mattino. Sono passate 15 ore da quando Matteo Renzi ha deciso di non-dimettersi annunciando che darà lui le carte nelle ...

Renzi congela le dimissioni - l'irritazione di Gentiloni. Tra i dem scoppia la rivolta : Non poteva finire peggio. Il crollo del Pd, la dimissioni fantasma di Matteo Renzi, le accuse del segretario a Sergio Mattarella e a Paolo Gentiloni rei di avergli impedito di andare alle elezioni...

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ Zanda all'attacco per conto di Franceschini e Gentiloni? : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Renzi lascia - ma anche no. E nel Pd ormai è guerra : si rompe l'asse con il premier Gentiloni : Eppure stasera il ministro sottolinea: "Trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica...". Ma il ...

Calenda - Renzi? No colpe Gentiloni-Colle : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto ...