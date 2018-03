Genoa Milan 0-1 | Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 VIDEO HIGHLIGHTS

Diretta/ Genoa Milan (risultato finale 0-1) : il VAR annulla un gol al Grifone : Diretta Genoa Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del bel posticipo della 28^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Video Gol Genoa-Milan 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato Finale Genoa-Milan 0-1: Cronaca e Video Gol André Silva 27° Giornata Serie A 11 Marzo 2018 Partita a rischio rinvio fino all’ultimo, poi la decisione della Lega: si gioca. Partita priva di emozioni, scialba e piatta, primo e secondo tempo con pochissime emozioni, poi sul finale Andrè Silva timbra il cartellino al 94′ minuto, Genoa-Milan 0-1, il portoghese, primo gol in Serie A batte Perin e regala i tre punti i ...

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Posticipo serie A - Genoa-Milan 0-1 : 19.56 Il primo gol in campionato di André Silva arriva al 94' e consegna al Milan il successo sul Genoa. Partita a scacchi sul terreno di Marassi reso pesante dalla pioggia incessante. Eccellente parata Di Perin su girata ravvicinata di Kalinic, dall'altra parte Pandev è in ritardo di un soffio sul cross di Laxalt. A cavallo della pausa il Var 'annulla' un gol per parte per fuorigioco. Clamoroso gol mancato di testa da Zukanovic a due passi ...

