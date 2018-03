Gasperini | Non siamo arbitri dello scudetto

Gasperini - non siamo arbitri scudetto : ANSA, - MILANO, 12 MAR - "Non ci sentiamo arbitri dello scudetto, contro la Juve giocheremo solo per noi stessi". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto a ricevere ...

Gasperini amaro - 'rigore Juve non esiste' : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Più che rammarico per l'eliminazione, la seconda in pochi giorni dopo l'uscita di scena dall'Europa League, in casa Atalanta c'è orgoglio per quanto fatto in stagione fino a ...

Gasperini amaro - 'rigore Juve non esiste' : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Più che rammarico per l'eliminazione, la seconda in pochi giorni dopo l'uscita di scena dall'Europa League, in casa Atalanta c'è orgoglio per quanto fatto in stagione fino a ...

Atalanta - Gasperini 'Il rigore non c era - complimenti ai miei' : Il rigore è molto pesante nell'economia della partita e, fino a quel momento, avevamo ancora speranza. Noi non abbiamo alcun rammarico, siamo arrivati a questa semifinale e la Juventus era più forte'.

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Non c'era quel rigore» : CRONACA TUTTO SULLA Coppa Italia Tags: Coppa Italia , Atalanta , Gasperini , Juventus Tutte le notizie di Coppa Italia

Juventus-Atalanta - Gasperini a gran voce : “quello non è rigore” [VIDEO] : “Per me quello non è rigore, tutta la vita. Ma la Juve è più forte”. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato così ai microfoni della Rai il rigore concesso dal direttore di gara Fabbri per atterramento di Matuidi in area di rigore. Il gol sul successivo penalty di Pjanic ha deciso la gara in favore dei bianconeri. Un Gasperini sorridente, comunque soddisfatto dei suoi uomini, ma sempre con un atteggiamento ...

Atalanta - Gasperini : 'Ottima prestazione - non dovevamo perdere'. Poi svela un retroscena su Batshuayi... : Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo'. ILICIC - '...

Calciomercato Atalanta - le parole di del dg Marino che non faranno felice Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sarà impegnata domani nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund. Una sfida affascinante tra due squadra che amano giocare a viso aperto. In Germania non sarà facile per gli orobici fare risultato ma le prestazioni ammirate nella fase a gironi della competizione consentono ai tifosi di sognare l’impresa. Nel frattempo il direttore generale dei bergamaschi, ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Non siamo favoriti in Germania…». Freuler : «Tifo Borussia» : DORTMUND - L' Atalanta si trova in Germania, ha svolto la rifinitura presso il Signal Iduna Park . Così Gian Piero Gasperini alla vigilia dello scontro contro il Borussia Dortmund : "siamo qui, la ...

Gasperini : 'Non ho mai allenato una big. L'Inter? Mica era una grande squadra!' : Andare all'estero? Non amo molto quel tipo di esperienza, io sto bene in Italia, nel mio mondo. Per espatriare dovrebbe arrivarmi qualcosa di davvero importante e affascinante. So che gli allenatori ...

Gasperini - non trascuriamo il campionato : ANSA, - ZINGONIA , BERGAMO, , 9 FEB - Prima della serata della gloria, l'anticipo di sabato all'ora dell'aperitivo. Sospesa tra un campionato in crescendo e l'appuntamento clou sulla ribalta ...

Atalanta - Gasperini : 'Non trascuriamo il campionato' : Il match in Calabria è il primo di una serie di cinque da qui a fine mese, compresi i sedicesimi coi gialloneri di Vestfalia e il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Il tour de ...

VIDEO/ Atalanta-Juventus (0-1) : highlights e gol. Gasperini : non siamo tagliati fuori (Coppa Italia) : VIDEO Atalanta Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Miracolosa parata di Buffon su Papu Gomez.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Coppa Italia - alla Juventus basta Higuain contro l’Atalanta ma la qualificazione non è chiusa : la squadra di Gasperini ha abituato a grandi imprese… : Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa subito in vantaggio dopo appena 3 ...