Game Dev Tycoon | aggiunta una modalità ultra hard chiamata Pirate Mode

Joe Dever’s Lone Wolf : Recensione - Trailer e Gameplay : Chi non è cresciuto con Dungeons and Dragons? Da qualche giorno è disponibile su Nintendo Switch la trasposizione videoludica di Joe Dever’s Lone Wolf, sviluppato dal team italiano “Forge Reply”, ed oggi su gentile concessione dello stesso, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Joe Dever’s Lone Wolf Recensione L’avventura inizia con la creazione e personalizzazione ...

Addio Sridevi - star di Bollywood : la morte è un giallo - 'non è infarto ma anneGamento' : Si è di colpo tinta di giallo la improvvisa morte ieri a Dubai della attrice 'superstar' di Bollywood, Sridevi , dopo la pubblicazione oggi dei risultati di una autopsia che attribuisce il decesso non ...

All Star Game 2018 - Donovan Mitchell vince le schiacciate. Devin Booker record da tre : Anche quest'anno è stato grande spettacolo nel sabato dell'All Star Game di NBA, cioè l'appuntamento con la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre. E' stato Donovan Mitchell, cookie di Utah, ...

NBA - All Star Game 2018 : Donovan Mitchell re delle schiacciate. Devin Booker vince la gara del tiro da tre : Il weekend dell’All Star Game di NBA è proseguito con l’All Star Saturday. Una delle serate più attese, quella che dà più spettacolo e adrenalina e che fa da preludio alla partita delle stelle della domenica. Il piatto forte è stato, come sempre, la gara delle schiacciate. A trionfare è stato Donovan Mitchell, proseguendo una stagione da rookie davvero da sogno. Il giocatore di Utah ha messo in scena un vero e proprio show, battendo ...

Google avrebbe rimosso in modo ingiustificato 3.000 recensioni a Game Dev Tycoon : Più del 70% delle valutazioni rimosse per ragioni poco chiare. È quello che lamentano gli sviluppatori di Game Dev Tycoon, un gioco distribuito sul Play Store L'articolo Google avrebbe rimosso in modo ingiustificato 3.000 recensioni a Game Dev Tycoon è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Avviate un’azienda di sviluppo videogiochi con Game Dev Tycoon : Game Dev Tycoon è un gioco di tipo gestionale che simula un'attività che sviluppa videogiochi negli anni ottanta. Il titolo deriva direttamente dalla versione PC e dovrete sviluppare i titoli più venduti di quel decennio e ideare nuovi tipi di giochi sperimentando e sviluppando nuove tecnologie per conquistare il mercato. L'articolo Avviate un’azienda di sviluppo videogiochi con Game Dev Tycoon è stato pubblicato per la prima volta su ...

Devil May Cry 5 e Bayonetta 3 open world? Come cambia la scena degli action Game : Il mondo degli action game brama la presenza di titoli del calbiro di Devil May Cry 5 e Bayonetta 3: i nuovi capitoli delle serie curate rispettivamente da Capcom e Platinum games potrebbero risollevare le sorti di un genere che ormai vive esclusivamente dei soliti tre o quattro volti noti (Assassin's Creed, La Terra di Mezzo e Batman, giusto per citare gli esponenti più in vista, ndr), e che necessita di una boccata d'aria nuova per garantire ...