Galaxy S9 e S9 Plus | ecco tutti i pregi del nuovo Samsung | Data di uscita | prezzo e

Disponibile i primi firmware di Galaxy S9 e S9 Plus - che dovrebbero vendere parecchio : Sono già disponibili al download i firmware di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che secondo gli obiettivi prefissati da Samsung dovrebbero vendere 43 milioni di unità, più dei modelli dello scorso anno quindi.

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung rilascia il primo aggiornamento firmware : Nonostante i dispositivi siano ancora in fase di pre-vendite, Samsung ha già rilasciato il primo aggiornamento firmware per il Galaxy S9 e Galaxy S9 PlusL'aggiornamento mantiene la versione di Android 8.0 Oreo, e non la 8.1 di cui si sente già parlare, ed è stata distrubita durante il fine settimanaCome Samsung sottolinea, anche se l'aggiornamento non introduce cambiamenti a livello visivo per gli utenti, è reso necessario al fine di ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : disponibili al download suoni di notifica e suonerie : La community di XDA Developers è riuscita ad estrarre le suonerie e i suoi di notifica dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e li ha messi a disposizione di tutti

Samsung Galaxy - dall'A8 a S9 e S9 Plus/ Pregi e difetti - novità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti : Samsung Galaxy, dall'A8 a S9 e S9 Plus. Pregi e difetti, novità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti: le ultime notizie sugli smartphone del colosso sudcoreano(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:37:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 Plus smontato da iFixit : è molto difficile da riparare : A pochi giorni dall'avvio ufficiale delle vendite di Samsung Galaxy S9 Plus, i tecnici di iFixit hanno messo alla prova la riparabilità del nuovo top di gamma sud coreano, con un risultato in linea con quello dello scorso anno.

Microsoft vende le versioni personalizzate dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Così come l'anno scorso, pare che Microsoft abbia deciso di realizzare una versione personalizzata anche dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus sfida iPhone X in un video drop test : Il team di EverythingApplePro ha realizzato un video drop test che ha come protagonisti il Samsung Galaxy S9 Plus e il suo principale rivale, l'iPhone X

SAMSUNG Galaxy S9 e S9 PLUS/ Cosa ha in più del S8? I punti deboli rispetto gli altri top gamma 2018 : SAMSUNG GALAXY S9 e S9 PLUS escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di GALAXY S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in vendita nel Microsoft Store : Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono in vendita nel Microsoft Store ma ci sono alcuni dettagli da chiarire per quanto riguarda il sistema operativoPuó suonare strano vedere i dispositivi Samsung in vendita da Microsoft, già l'anno scorso lo Store ha reso disponibili i Galaxy S8 e constantemente propone altri arricoli dell'azienda, dunque sembrava ovvia l'intenzione di voler definitivamente introdurre anche il commercio degli ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : problemi batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

Cala già il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : risparmio sui no brand Italia : Non sono ancora stati ufficialmente messi in vendita i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus (il day-one resta fissato per il 16 marzo) che già il prezzo per i modelli no brand Italia ha iniziato a subire dei ritocchi al ribasso, anche se attraverso alcuni canali e-commerce, che alcuni utenti continuano a non preferire per i propri acquisti. Non vi aspettate tagli incredibili, non potrebbe proprio essere possibile trattandosi di device che, a conti ...

Galaxy S9 e S9 Plus - svelato il manuale ufficiale. Data uscita - prezzo e caratteristiche ufficiali : ... avranno i migliori schermi di sempre / caratteristiche ufficiali, Data uscita e prezzo 02 marzo 2018 Galaxy S9 e S9 Plus, come guardare la presentazione in live streaming su Facebook, YouTube e ...