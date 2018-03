Galaxy S7 e S7 Edge Wind : nuovo aggiornamento firmware marzo (No OREO) : Ecco il nuovo aggiornamento firmware di marzo 2018 per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Wind: non si tratta ancora di Android Oreo 8.0.Dopo avervi informati che Vodafone alcuni giorni fa aveva rilasciato l’aggiornamento firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge, vi segnaliamo che da poche ore anche Wind sta rilasciando quest’aggiornamento.Galaxy S7 e S7 Edge Wind: ecco i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018Più ...

Altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal Canada : Passo indietro o meglio ben più cauto sull'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Android 8.0 arriverà senza alcun dubbio sui top di gamma del 2016 ma il toto scommesse sulle date in cui il rilascio effettivo arriverà non si placa. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo fornito un primo riscontro secondo il quale proprio il rilascio in Turchia sarebbe dovuto giungere già il prossimo 13 aprile, dunque in Tempi davvero ridottissimi. Una ...

Sguardo attento all’ultimo aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind : qualche appunto : Da qualche giorno risulta disponibile l'aggiornamento XXU2DRB6 per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, di cui vi abbiamo parlato la prima volta lo scorso 7 marzo. Ormai la distribuzione dovrebbe aver raggiunto un livello notevole, ed è per questo che abbiamo deciso di scendere più nei dettagli, per potervi meglio parlare di questo particolare pacchetto. Ricordiamo che si tratta di una build che include le patch di sicurezza di febbraio, il ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge - ancora niente Oreo : ecco le patch di sicurezza di febbraio : I possessori di Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge dovranno attendere ancora un mesetto prima di assaporare sul loro smartphone le novità di Android 8.0 Oreo L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ancora niente Oreo: ecco le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Primissima data ufficiale per Samsung Galaxy S7 Edge e aggiornamento Oreo dalla Turchia : Arrivano proprio in queste ore notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 Edge, ma per forza di cose anche per chi ha puntato sul modello flat. Da tempo si parla infatti della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, ma soprattutto dei tempi necessari al produttore coreano per assicurare questo importante step dal punto di vista software. Ebbene, da oggi 8 ...

Tre sorprese con l’aggiornamento XXU2DRB6 di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind - il punto : Sia i Samsung Galaxy S7 che gli S7 Edge brandizzati Wind sono disposti in fila per ricevere la notifica di aggiornamento alla serie firmware 'XXU2DRB6', dal peso di 391.61 MB. Se ne sta discutendo in questi minuti sul nostro gruppo Facebook dedicato, dove sono arrivate puntuali una serie di segnalazioni che non lasciano spazio ad altra interpretazione. Si tratta di un pacchetto niente affatto avido di novità, che porta innanzitutto con sé la ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Galaxy S6 e S6 Edge : ad inizio marzo arriva il nuovo firmware di Samsung : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 e S6 Edge in Italia: ecco i dettagli più importanti da sapere.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S6 SM-G920F e Galaxy S6 Edge SM-G925F che sono disponibili in Italia due nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy S6 e S6 Edge: ecco i nuovi firmware disponibili in Italia da marzo 2018Più nello specifico il modello S6 sta ricevendo il nuovo ...

Sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge le app dei nuovi Galaxy S9 : link download : Alcune delle applicazioni dei nuovi Galaxy S9 risultano già disponibili per l'installazione sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, oltre che su tutti gli altri dispositivi del brand sudcoreano, a patto di aver ottenuto in precedenza i permessi di root. Se siete intenzionati a tenervi ben stretto l'ex top di gamma 2016 per ancora un bel po' di tempo (cosa che, senza nulla togliere alle guardie successive, sentiamo di condividere in pieno), forse vi ...

Come avere su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge gli sfondi del Galaxy S9 : download e guida : Chi è in possesso di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbe esser preso dalla voglia di rinnovare lo stile e il look del suo telefono, magari spinto dalle ultime novità relative al lancio del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus avvenuto domenica 25 febbraio. La strada per questo obiettivo passa pure per il download e la relativa installazione degli sfondi della nuova ammiraglia disponibili da qualche giorno: ecco dunque qui di seguito la guida, passo ...

Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6 - S7 - S7 Edge - Sony Xperia X - X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro : Oggi è tempo di Aggiornamenti per Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Sony Xperia X, Xperia X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro. Allora siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy S6, S7, S7 Edge, Sony Xperia X, X Compact e ASUS ZenFone 4 Selfie Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Costo effettivo del vetro per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in caso di display rotto : Stanno crescendo in questo periodo le segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che lamentano problemi al vetro in caso di display rotto. In alcuni casi il device diventa inutilizzabile, essendo coinvolto anche il touch, mentre in altri gli utenti “tirano avanti”, in quanto il danno non è tale da richiedere una sostituzione immediata della componente. A prescindere da queste valutazioni, qual è il Costo da affrontare ...

Utenti Samsung Galaxy S7 e S7 Edge persuasi dai Galaxy S9? L’ultima analisi : I possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbero venire persuasi dall'idea di cambiare il proprio dispositivo in favore del prossimo Galaxy S9: questo è quanto emerge da una recente analisi condotta da IHS Markit, e che il portale 'androidheadlines.com' ha interpretato alla perfezione. Secondo quanto afferma il team di ricerca, il colosso asiatico farebbe meglio a concentrare i propri sforzi nella sponsorizzazione dei punti salienti di ...

Problemi più comuni di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge - e rispettive soluzioni : Assodato che Samsung Galaxy S7 e S7 Edge siano dispositivi come pochi, che ancora garantiscono un certo livello di soddisfazione ai rispettivi possessori, c'è da dire che, alla stregua di tutti gli altri apparecchi elettronici, non sono esenti da qualche piccolo disturbo. Come suggerito da 'androidpit.com', oggi siamo qui per parlarvi dei Problemi più comuni che li affliggono, e delle soluzioni più efficaci cui ricorrere per porvi subito ...