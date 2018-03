Galaxy A5 2016 e A5 2015 nuovo aggiornamento a inizio marzo | le novità

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) : Samsung ha cominciato a rilasciare in Europa - seppur in palese ritardo - le patch di sicurezza di gennaio 2018 per Galaxy J5 2016. Un chiaro segno dell'impegno dell'azienda a rilasciare le misure elaborate per garantire la sicurezza in Android anche su dispositivi non recenti L'articolo Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy A3 2016 - Galaxy J1 e J3 2016 : Samsung blocca gli aggiornamenti : Secondo recenti informazioni Samsung ha iniziato a bloccare gli aggiornamenti (di sicurezza) per i dispositivi Galaxy A3 2016, Galaxy J1 e J3 2016: i dettagli.Samsung proprio oggi ha cambiato alcune disposizioni sulla propria pagina ufficiale riguardo le politiche di aggiornamento per alcuni suoi dispositivi mobili.Samsung blocca gli aggiornamenti per Galaxy A3 2016, Galaxy J1 2016 e Galaxy J3 2016Tre dispositivi, ovvero il Galaxy A3 2016, il ...

Galaxy A3 2016 - Galaxy J1 e J3 2016 : Samsung blocca gli aggiornamenti : Secondo recenti informazioni Samsung ha iniziato a bloccare gli aggiornamenti (di sicurezza) per i dispositivi Galaxy A3 2016, Galaxy J1 e J3 2016: i dettagli.Samsung proprio oggi ha cambiato alcune disposizioni sulla propria pagina ufficiale riguardo le politiche di aggiornamento per alcuni suoi dispositivi mobili.Samsung blocca gli aggiornamenti per Galaxy A3 2016, Galaxy J1 2016 e Galaxy J3 2016Tre dispositivi, ovvero il Galaxy A3 2016, il ...

Addio aggiornamenti Samsung Galaxy A3 - J1 e J3 del 2016 - altri device coinvolti : Addio agli aggiornamenti di sicurezza per i Samsung Galaxy A3, J1 e J3 del 2016: a distanza di circa due anni dalla prima commercializzazione, il trittico di dispositivi, appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, vedono del tutto abbandonato il proprio supporto software ufficiale (cosa riportata sulle pagine del portale 'Samsung Mobile Security'), anche per quel che riguarda le ormai canoniche patch mensili, di cui noi tutti abbiamo ...

Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio : Non sarà l'ultimo arrivato, ma Samsung Galaxy A5 (2016) è ancora nelle grazie di Samsung e il nuovo aggiornamento in roll out oggi non fa altro che confermarlo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2016) si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le patch di febbraio - Galaxy A5 (2016) quelle di gennaio : È anche oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung: Galaxy A5 (2016) riceve le patch di sicurezza di gennaio, mentre Galaxy A5 (2017) quelle di febbraio. Le novità degli update non sono finite qui... L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le patch di febbraio, Galaxy A5 (2016) quelle di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Problemi autenticazione Wi-Fi su Samsung Galaxy A5 2016 : la situazione non migliora : Oggi siamo qui per dare risalto ai Problemi autenticazione Wi-Fi che purtroppo da qualche mese stanno infastidendo i possessori del Samsung Galaxy A5 2016, device di cui ultimamente si parla soprattutto in relazione a questa dinamica. Il forum di assistenza dei prodotti del brand asiatico, compreso quello italiano, brulica di segnalazioni in cui si evidenzia il disturbo, sorto essenzialmente a seguito di un aggiornamento software specifico, ...

Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV - Samsung Galaxy J7 (2016) - Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM : Nonostante non siano i più coccolati dalle rispettive aziende, NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM sono stati aggiornati nuovamente nelle ultime ore con delle novità. L'articolo Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Aggiornamenti per Galaxy J3 e A5 (2016) - A3 (2017) - ZenFone 3 Laser - Xperia C4 e Moto X4 : Samsung Galaxy J3 (2016), Galaxy A5 (2016), Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL), Sony Xperia C4 e Motorola Moto X4 stanno iniziando a ricevere nuovi Aggiornamenti software, tra patch di sicurezza, miglioramenti minori, Android 7.0 Nougat e Android 8.0 Oreo. L'articolo Aggiornamenti per Galaxy J3 e A5 (2016), A3 (2017), ZenFone 3 Laser, Xperia C4 e Moto X4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 4 - ZenFone 4 Selfie - ZenFone 4 Max - Samsung Galaxy A5 2017 - Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e infine Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità L'articolo ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Tab A (2016) da 7 pollici riceve l’aggiornamento di sicurezza di gennaio : Samsung ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2018 e il primo dispositivo a riceverlo è il Samsung Galaxy Tab A (2016) L'articolo Il Samsung Galaxy Tab A (2016) da 7 pollici riceve l’aggiornamento di sicurezza di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.