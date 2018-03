Gabriel Cruz | il bambino scomparso in Spagna | ritrovato senza vita

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018) U'altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine: hanno sperato e pregato fino all'ultimo a Níjar, un piccolo paese al sud della, ma purtroppo, ildi otto annidodici giorni fa dopo aver fatto visita alla nonna paterna, è statomorto nel portabagagli dell'auto della compagna del padre, Ana Julia Quezada. Chi è il presunto assassino La donna di 35 anni è stata arrestata dalla Guardia Civil mentre cercava di trasportare il corpo dinel bagagliaio del suo veicolo, come riportato dal ministro degli Interni spagnolo Juan Ignacio Zoido. Secondo alcune fonti, la donna aveva rimosso i resti delda un pozzo per paura che venisse trovato dato che il cerchio delle indagini si era spostato sui conoscenti e familiari della vittima. Ana Julia Quezada conosce bene l'area in cui èpoiché ha lavorato per un lungo ...